Ceļu satiksmes negadījumā cietuši trīs NMPD darbinieki.
Sabiedrība
Šodien 10:19
Rīgā sadursmē cietuši trīs NMPD darbinieki un motociklists
Vakar, 7. septembrī, ap plkst. 17.40 Rīgā, Ieriķu un Lielvārdes ielu krustojumā notika sadursme starp Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) automašīnu “VW Crafter” un motociklu “Honda”.
Ceļu satiksmes negadījumā cietuši trīs NMPD darbinieki. Motocikla vadītājs šobrīd atrodas medicīnas iestādē ar gūtajām traumām, ziņo Līna Bagdone, Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste.
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 95 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 19 personas un viena gājusi bojā. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 397 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 258 par ātruma pārsniegšanu. Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākti trīs administratīvo pārkāpumu procesi un septiņi kriminālprocesi, ziņo