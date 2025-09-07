Rinkēvičs: "Maskava ir nolēmusi saasināt konfliktu!"
Pēc Krievijas īstenotā dronu uzbrukuma Ukrainai, kas uzskatāma par lielāko dronu ofensīvu pret Ukrainu kopš kara sākuma, vairāku valstu līderi norādījuši, ka šis ir vēl viens pierādījums tam, ka Krievija nevēlas mieru, bet tās interesēs ir konfliktu eskalēt.
Jau ziņots, ka Krievija naktī uz svētdienu veica lielāko dronu ofensīvu pret Ukrainu kopš kara sākuma - raidot pret Ukrainu 805 dronus un 13 raķetes, un pirmo reizi skarot Ukrainas valdības ēku. Uzbrukums notika nepilnu mēnesi pēc tam, kad Krievijas vadītājs Vladimirs Putins devās vizītē pie ASV prezidenta Donalda Trampa lai it kā apspriestu iepsējamā pamiera nosacījumus Ukrainā.
Krievijas uzbrukumu nosodījuši vairāki Eiropas līderi, norādot, ka šis ir vēl viens pierādījums tam, ka Krievija patiesībā mieru nevēlas. "Krievija turpina saasināt konfliktu, agresīvi uzbrūkot Ukrainas civilajai infrastruktūrai, un tagad tās uzbrukums ir vērsts arī pret valdības ēku Kijivā. Krievijas vēstījums ir skaidrs – Kremlis vēlas karu, nevis mieru. Mūsu atbildei jābūt sekojošai - mums jānosūta vairāk ieroču Ukrainai, un jāizdara lielāks spiediens uz Krieviju," mikroblogošanas vietnē "X" norāda Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Russia continues to escalate by aggressively attacking civilian infrastructure of Ukraine and now also the Government building in Kyiv was hit.— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 7, 2025
The message is clear- Kremlin wants war, not peace.
Our response must be more weapons to Ukraine, more pressure on Russia.
Francijas prezidents Emanuels Makrons paudis, ka Krievija atkal nakts laikā ir raidījusi simtiem dronu un duci raķešu uz Ukrainu, nežēlojot dzīvojamos rajonus un valdības mītni".
"Kopā ar Ukrainu un mūsu partneriem mēs iestājamies par mieru. Tikmēr Krievija arvien vairāk nododas karam un teroram. Mēs turpināsim darīt visu, lai nodrošinātu taisnīgu un ilgstošu mieru Ukrainā," pauda Francijas līderis.
Bet Čehijas ārlietu ministrs Jans Ļipavskis norādīja, ka "Krievija cenšas nonāvēt pēc iespējas vairāk ukraiņu". "Ir pagājuši seši mēneši, kopš Ukraina pieņēma ASV priekšlikumu par tūlītēju pamieru. Vienlaikus ir pagājušas vairāk nekā divas nedēļas, kopš prezidents Zelenskis ierosināja tikšanos ar Vladimiru Putinu. Kāda ir Maskavas atbilde? Pastiprināti barbariski uzbrukumi un civiliedzīvotāju slepkavības, atteikšanās pārtraukt kaujas un sarunu atlikšana. Mans secinājums ir skaidrs: Krievija, kas sāka karu, to pagarina, cik vien var!" vietnē "X" pauda politiķis.
Jāpiebilst, ka Krievija pagaidām nav komentējusi uzbrukumus, taču turpina mērķtiecīgi noliegt, ka veic triecienus pa civiliedzīvotājiem. Vēl 19. augustā Tramps norādīja, ka Krievijas vadītājs Vladimirs Putins "it kā esot noguris no kara un ka vienošanās [pamiera] noslēgšanai nevajadzētu būt problēmai".