Piecām pašvaldībām tiks piešķirtas kompensācijas lietavu nodarīto postījumu novēršanai
Valdība piecām pašvaldībām plāno piešķirt 174 345 eiro lielu kompensāciju, lai novērstu vasaras lietavu radītos postījumus.
Minēto finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem plānots piešķirt Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai pārskaitīšanai pašvaldībām, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar šī gada vasarā ilgstošu un spēcīgu lietavu laikā radīto postījumu novēršanu pašvaldību īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem.
Visvairāk līdzekļu - 77 937 eiro - plānots piešķirt Augšdaugavas novada pašvaldībai. Krāslavas novada pašvaldībai iecerēts piešķirt 30 880 eiro, Jēkabpils novada pašvaldībai - 26 291 eiro, Alūksnes novada pašvaldībai - 24 674 eiro, bet Rēzeknes novada pašvaldībai - 14 563 eiro.
Iepriekš valdība trijām pašvaldībām piešķīra 324 107 eiro par lietus nodarītajiem postījumiem šī gada jūlijā Stipru lietusgāžu laikā tika nodarīti būtiski bojājumi pašvaldību infrastruktūrai, piemēram, konstatēti ceļu seguma izskalojumi, caurteku bojājumi.