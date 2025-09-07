Jaunietis varētu atrasties Jelgavā, Satiksmes ielas apkaimē.
Sabiedrība
Šodien 12:36
Jelgavā pazudis nepilngadīgais Maksims
Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo 2009. gadā dzimušo Maksimu Rižakovu.
Jaunietis šā gada 6. septembrī ap pulksten 15.30 izgāja no dzīvesvietas Jelgavā, Lielā ielā, un nav atgriezies. Iespējamā atrašanās vieta varētu būt Jelgava, Satiksmes ielas apkaime. Jaunieša pazīmes: augums apmēram 180 cm, bija ģērbies tumši pelēkā džemperī, melnos šortos, melnos apavos.
Jaunietis varētu atrasties Jelgavā, Satiksmes ielas apkaimē.
Valsts policija aicina aplūkot Maksima fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!