Rīgā notikusi nāvējoša divu auto sadursme. Iespējams, vienam no šoferim kļuva slikti ar veselību
Sestdien, 6. septembrī, Ganību dambī notika traģiska divu auto sadursme, kurā dzīvību zaudēja "Mercedes-Benz" autovadītājs.
Sadursme notika starp kāda vīrieša vadīto automašīnu "Mercedes-Benz" un cita vīrieša vadīto automašīnu "BMW", kur pēc sadursmes automašīnas "Mercedes-Benz" vadītājs iebrauca kokā un gāja bojā.
Sākotnējā informācija liecina, ka ceļu satiksmes negadījums, iespējams, noticis, jo "Mercedes-Benz" vadītājam radušās veselības problēmas, taču precīzāki notikušā apstākļi un iemesli tiks skaidroti izmeklēšanā, norāda policijā.
Kopumā aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 119 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 23 personas. Tāpat ceļu satiksmes negadījumos cietuši divi gājēji, trīs velosipēdisti un divi elektriskā skrejriteņa vadītāji. Visvairāk cietušo sestdien bija Rīgas reģionā - 12, tostarp divi gājēji, divi velosipēdisti un divi elektriskā skrejriteņa vadītāji. Zemgalē cietušas piecas personas, Vidzemē divas personas, tostarp viens velosipēdists. Latgalē cietušas divas personas, bet Kurzemē - viena persona. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 469 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 209 par ātruma pārsniegšanu.