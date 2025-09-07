Latvijā bezvēsts pazudušais Kanādas karavīrs atrasts miris
Latvijā šonedēļ bezvēsts pazudušais Kanādas karavīrs atrasts miris, paziņojuši Kanādas Bruņotie spēki, neminot viņa nāves cēloni.
Kanādas Bruņotie spēki norāda, ka Džordžs Hols, kurš bija pazudis kopš otrdienas, 2.septembra, dienēja bruņotajos spēkos gandrīz 20 gadus un bija 408. taktiskās helikopteru eskadriļas transportlīdzekļu tehniķis Edmontonas bāzē.
Latvijas Bruņotie spēki norāda, ka virsniekvietnieka Hola nāves apstākļu izmeklēšana turpinās. Kanādas Bruņoto spēku Militārā policija palīdz Latvijas iestādēm veikt izmeklēšanu, uzsverot, ka "nav nekādu pazīmju, ka šis incidents radītu paaugstinātus draudus Kanādas izvietoto karavīru drošībai un aizsardzībai". Hols tika nosūtīts uz Latviju operācijas "Reassurance" ietvaros - šī ir Kanādas lielākā aizjūras misija, kuras mērķis ir atbalstīt NATO daudznacionālo brigādi.
"Virsnieka Džordža Hola zaudējums mūs visus ir ļoti smagi skāris," oficiālā paziņojumā norādīja Kanādas aizsardzības štāba priekšniece ģenerāle Dženija Kariņjana. "Visu Kanādas bruņoto spēku vārdā izsaku visdziļāko līdzjūtību viņa ģimenei, draugiem un kolēģiem. Virsnieks Hols paliks mūsu atmiņā ar viņa pašaizliedzīgo nodošanos dienestam."
Arī Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs vietnē "X" pauda dziļas skumjas par Hola nāvi un izteica visdziļāko līdzjūtību viņa draugiem, ģimenei un dienesta biedriem.
Latvijas Nacionālie bruņotie spēki un Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību mirušā karavīra ģimenei un tuviniekiem.