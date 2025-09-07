Svētdien pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils līdz +22...+27 grādiem.
Sabiedrība
Šodien 08:12
Svētdien gaiss Latvijā iesils līdz +27 grādiem
Svētdien Latvijā gaidāma vasarīgi silta diena - vietām uzlīs, tomēr gaisa temperatūra dienas laikā sasniegs +27 grādus, vēsta sinoptiķi.
Dienā saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām, galvenokārt valsts rietumu rajonos, nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils līdz +22...+27 grādiem. Galvaspilsētā dienā spīdēs saule, tomēr palaikam to aizsegs arī mākoņi, kas kādā brīdī nesīs īslaicīgu lietu. Vējš saglabāsies lēns, un gaiss iesils līdz +23...+25 grādiem.