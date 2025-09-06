Latviju apmeklēs Somijas prezidents ar dzīvesbiedri
Latviju no 16.septembra līdz 17. septembrim apmeklēs Somijas prezidents Aleksandrs Stubs un dzīvesbiedre Sūzana Inesa-Stuba, informēja Valsts prezidenta kancelejā.
Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča un Somijas prezidenta sarunās plānots pārrunāt abu valstu divpusējās attiecības, sadarbību aizsardzības jomā, Baltijas jūras reģiona drošības jautājumus, kā arī Krievijas izvērsto karu pret Ukrainu un atbalstu Ukrainai tās cīņā pret Krievijas agresiju. Plānots pārrunāt arī situāciju Tuvajos Austrumos.
16.septembrī plkst.11.20 plānota abu amatpersonu preses konference, bet plkst.12 viesi noliks ziedus pie Brīvības pieminekļa.
Vēlāk Somijas prezidents tiksies arī ar Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV) un Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu (ZZS), kā arī uzrunās Saeimas deputātus parlamenta sēdē.
Viesi arī apmeklēs Latvijas Okupācijas muzeju, viesosies Liepājā, kā arī piedalīsies diskusijā par mākslīgo intelektu, ko moderēs NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts.
Somijas prezidenta dzīvesbiedre arī plāno apmeklēt Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu un Bērnu slimnīcas fondu, kā arī sniegs lekciju Rīgas Juridiskajā augstskolā.