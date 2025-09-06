Pēc Latvijas izlases spēles likumsargiem nācies slēgt ielu nezināma priekšmeta dēļ
Sporta fani Rīgā līdz šim likumsargiem raizes nav sagādājuši, tomēr policijai nācies īslaicīgi slēgt ielas posmu pie "Xiaomi" arēnas, lai pārbaudītu aizdomīgu priekšmetu.
Kā novēroja, sestdienas vakarā pirms plkst.21 īslaicīgi bija slēgts ielas posms starp arēnu un "Rimi" Olimpisko centru.
Valsts policijā skaidroja, ka tā bija ierasta pārbaude, kurā pārbaudīts kāds priekšmets, tomēr viss izrādījies kārtībā.
Līdz šim sestdiena no likumsargu skatupunkta aizvadīta bez starpgadījumiem.
Sestdien Rīgā līdz šim notikušas trīs Eiropas čempionāta basketbolā astotdaļfināla spēles, bet plkst.21.45 sāksies ceturtā, kur spēkiem mērosies Serbija un Somija.
Latvijas vīriešu basketbola izlase sestdien Rīgā Eiropas čempionātu beidza ar zaudējumu astotdaļfinālā Lietuvai. Latvija zaudēja ar 79:88.
Tāpat sestdien Rīgā astotdaļfināla spēlēs cīnījās Turcija un Zviedrija, kā arī Vācija un Portugāle.
Tāpat Latvijas vīriešu futbola izlase sestdienas pēcpusdienā 2026.gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē Daugavas stadionā Rīgā tikās ar Serbijas valstsvienību. Latvijas izlase K grupas mačā zaudēja ar 0:1 (0:1).