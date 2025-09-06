Rīgā šodien norisināsies mūsdienu kultūras forums “Baltā nakts”
Rīgas centrā un apkaimēs šodien norisināsies mūsdienu kultūras forums "Baltā nakts", informēja Rīgas domē.
Šogad foruma programmā ir 34 projekti, kas ietver koncertus, performances, instalācijas, izrādes, mākslas projektus, dzeju un daudzus citus pasākumus, ko Rīgas iedzīvotāji un pilsētas viesi varēs baudīt bez maksas.
Jubilejas gada tēma ir "Dzidrie avoti". Šogad "Baltā nakts" aicina gūt mieru, zināšanas un enerģiju no avotiem, kurus atklājuši, radījuši un interpretējuši "Baltās nakts" mākslinieki un darbu autori.
Programmas konceptuālo pamatu izstrādājis režisors Reinis Suhanovs, bet vizuālo tēlu veidojusi gleznotāja Zane Veldre sadarbībā ar grafisko dizaineri Karolu Rubeni.
Pasākumi norisināsies tādās vietās kā Kultūras un tautas mākslas centrs "Mazā ģilde", Latvijas Leļļu teātra pagalms, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, koncertzāle "Ave Sol", Rīgas Sv. Jēkaba katedrāle, Berga Bazārs, kinoteātris "K. Suns", Radošais kvartāls "Veldze", Sporta 2 kvartāls, Aristīda pagalms, Grīziņdārzs, Rīgas Laikmetīgās mākslas telpa, Rīgas Doma dārzs, Bastejkalns, Doma laukums un citās vietās.
Jubilejas gada forumā norisināsies, piemēram, laikmetīgās mākslas festivāls "Survival Kit", kas šoreiz viesus vedīs pastaigā cauri laikam, sniedzot iespēju iepazīties ar tā pirmsākumiem. Tāpat ar jauniem darbiem "Baltās nakts" viesus priecēs starptautiska audiovizuāla koncertprogramma "Videogrāfija" un nepieradinātās mūzikas festivāls "Skaņu mežs. Pievienosies arī jauni pasākumi, piemēram, laikmetīgās mākslas projekts "Species Shifter/ Vol.1 Analogs".
Šogad "Baltajā naktī" atgriezīsies daudznozaru mākslinieka Lūka Džerama vides instalācija "Mēness muzejs". Mākslas objekts būs redzams pretī Latvijas Nacionālajam teātrim. Savukārt Bastejkalnā būs redzama pavisam jauna vides instalācija "Helios". Tas ir jaunākais no Lūka Džerama astronomiskajiem mākslas darbiem.
Tāpat "Baltā nakts" laikā notiks kopīgs festivāla "Homo Novus" jubilejas gājiens, kas simboliski vedīs cauri pagātnes un nākotnes jaunā teātra skatuvēm pilsētvidē. Gājiens sāksies plkst.18 pie Latvijas Jaunā teātra institūta biroja, un tajā aicināti piedalīties visi, kas jūtas piederīgi "Homo Novus" festivāla saimei.
Gājiens noslēgsies pie Latvijas Nacionālās operas un baleta, kur būs apskatāma Daces Ignatovas jaunās izrādes "Laika Zobs un klusuma mizotāji" scenogrāfija un uzstāsies elektroakustiskā grupa "Alejas" ar izrādes mūzikas pirmatskaņojumu.
"Baltās nakts" mērķis ir motivēt sabiedrību atklāt mūsdienu kultūras daudzveidību un raisīt plašāku interesi par kultūras notikumiem, izpausmēm un pārmaiņām.