Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess un nozīmētas ekspertīzes.
112
Šodien 11:36
"Ar taksometru devās uz Carnikavas pludmali…" Bezvēsts pazudusī Anna Konotopa atrasta mirusi
Bezvēsts prombūtnē bijusī 1980. gadā dzimusī Anna Konotopa diemžēl atrasta mirusi, informē Valsts policija.
Saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess un nozīmētas ekspertīzes. Policijas rīcībā esošā informācija pagaidām neliecina par noziedzīgu nodarījumu.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Ziemeļu iecirknis meklēja Annu Konotopu, kura 28. augustā ap plkst. 14.00 izgāja no savas dzīvesvietas Ropažu novadā, Stopiņu pagastā, Dzidriņās, Mežarāja ielā.
Sieviete ar taksometru devās uz Carnikavas pludmali, un līdz šim nebija zināma viņas atrašanās vieta.
Jauns.lv izsaka līdzjūtību Annas ģimenei un tuviniekiem!