Rīgas peldvietās rudens sākumā saglabājas vasarīgi silts ūdens
Atsevišķās Rīgas peldvietās ūdens temperatūra pakāpusies līdz +19 un +20 grādiem, liecina Rīgas pašvaldības policijas apkopotā informācija.
Siltākais ūdens ir Bābelīša ezerā, kur tas ir +20 grādu silts, un Daugavā pie Ķīpsalas, kur tas ir +19 grādu silts.
Ķīšezerā un Lucavsalas peldvietā ūdens ir +18 grādu silts, bet Vakarbuļļu peldvietā ūdens temperatūra sasniegusi +17 grādus.
Savukārt Vecāķu peldvietā un Daugavā pie Rumbulas ūdens temperatūra ir +16 grādi.
Rīgas pašvaldības policija aicina iedzīvotājus atpūtai pie ūdens izvēlēties kādu no deviņām Rīgas pilsētas peldvietām, kurās strādā glābēji.
Pamatā kārtības sargi drošību uz ūdens peldvietās uzrauga katru dienu no plkst.10 līdz 22.
Savukārt naktī nepieciešamības gadījumā palīdzību var saņemt sešās glābšanas stacijās - Vecāķu, Vakarbuļļu, Lucavsalas, Rumbulas, Bābelītes un Ķīšezera -, tomēr jāņem vērā, ka nakts maiņās peldvietās strādā mazāks glābēju skaits nekā dienā.