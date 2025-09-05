Pasniegtas Latvijas Žurnālistu asociācijas "Izcilības balvas 2025"
Piektdienas vakarā pasniegtas ikgadējās Latvijas Žurnālistu asociācijas (LŽA) Izcilības balvas.
FOTO: pasniedz Latvijas Žurnālistu asociācijas “Izcilības balvas 2025”
Kategorijā "Ziņu žurnālistika un reportāža" balvu saņēma portāla "Delfi" autores Selīna Puķe, Katrīna Žukova-Zalāne un Aija Krūtaine par rakstu "Traģēdija Klusajā ielā. Pēc dalības Rīgas maratonā mirst jaunietis no Igaunijas".
Savukārt kategorijā "Intervijas un apraksts" balvu ieguva žurnāla "Ir" žurnāliste Ilze Šķietniece par rakstu "Es peldēju par mums abiem!" par traģēdiju Baltijas jūrā, kur gāja bojā ūdensmotociklists.
"Pētniecības un analītikas" kategorijā apbalvota "Re:Baltica" žurnāliste Olga Dragiļeva par pētījumu "Iztēlojies orgasmu - un sarkanus cimdiņus. Kā neirologs Viškers "ārstēja" pacientes".
Kategorijā "Dokumentālie stāsti" balvu saņēma Latvijas Radio raidierakstu veidotāju kolektīvs Linda Spundiņa, Renāte Lazdiņa, Madara Bērtiņa, Ģederts Ģelzis, Justīne Savitska, Ivo Tauriņš, Beāte Bērziņa, Ieva Zariņa, Romāns Žukovs, Ieva Rūtiņa, Jara Sizova un Artūrs Andersons par raidieraksta "Dokumentārijs" sērijām "Justīne, kuras nebija" par Latgalē nogalināto septiņus gadus veco Justīni Reinikovu.
Savukārt kategorijā "Reģionālie un diasporas mediji" balvu pasniedza Latgales Reģionālās televīzijas žurnālistei Martai Puzākai par raidījumu ciklu "Skolām (ne)būt!".
Šogad ieviestas trīs jaunas nominācijas. "Datu žurnālistikā" apbalvots LTV Ziņu dienesta autoru kolektīvs Rudīte Spakovska, Dāvis Sedols un Jara Sizova par darbu "Atbalsts tavā pašvaldībā pēc reģionālās reformas pirms pašvaldību vēlēšanām". Savukārt "Dezinformācijas novēršanas žurnālistikas" balva piešķirta "Delfi" komandai par publikāciju sēriju "Maigā vara", bet nominācijā "Žurnālistika pašvaldību vēlēšanās" apbalvots LTV žurnālists Dāvids Freidenfelds par tiešraidi no vēlēšanu iecirkņa "Kas (ne)notiek ar balsu skaitīšanu?".
Ar "Gada redaktora" balvu sveikta "Re:Check" redaktore Evita Puriņa, savukārt Intas Brikšes balva par nozīmīgu ieguldījumu žurnālistikā piešķirta laikraksta "Kurzemnieks" galvenajai redaktorei Daigai Bitiniecei.
Žūrijas sastāvā bija Marta Cerava, Annija Petrova, Filips Lastovskis, Arnis Krauze un žūrijas vadītāja Sarmīte Kolāte. Balvu pasniegšanu atbalstīja Lielbritānijas un Francijas vēstniecības, Baltijas Mediju izcilības centrs, Latvijas Mediju nozares kompetenču centrs un alus zīmols "Mežpils alus".