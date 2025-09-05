FOTO: "Martinsona balvas" zelta godalgas iegūst Polijas un Latvijas mākslinieces

“Martinsona balvas 2025” ieguvēju darbi
Rotko muzeja rudens izstāžu sezonas atklāšanā līdz ar piektās Latvijas Keramikas biennāles starptautiskās konkursa izstādes “Martinsona balva 2025” oficiālo atvēršanu ...
Rotko muzeja rudens izstāžu sezonas atklāšanā līdz ar piektās Latvijas Keramikas biennāles starptautiskās konkursa izstādes “Martinsona balva 2025” oficiālo atvēršanu noskaidroti arī balvas ieguvēji. Ar starptautiskas žūrijas atzinumu gandrīz tūkstoš dalībnieku konkurencē konkursa laurus plūc Polijas un Latvijas mākslinieces – Darja Kovalevska, Inese Brants un Lilija Zeiļa.
Starptautiskā konkursa izstāde “Martinsona balva”, iedibināta izcilā latviešu keramiķa, mākslas novatora un pedagoga Pētera Martinsona piemiņai, ir Latvijas Keramikas biennāles centrālais notikums un viens no nozīmīgākajiem laikmetīgās keramikas pasākumiem Eiropā.
Šogad konkursa izstādei tika pieteikts 941 darbs no 69 valstīm. Starptautiska ekspertu žūrija izstādei atlasīja 80 mākslas darbus no 30 valstīm, tostarp 23 Latvijas mākslinieku veikumu. Sekojot biennāles tēmai “No zvaigžņu putekļiem līdz sulīgiem asniem”, izlase aptver plašu radošās izpausmes spektru – no niansēti izstrādātām, tehniski virtuozām un konceptuāli nobriedušām kompozīcijām līdz brīvām, eksperimentālām formām, kur māls pats diktē ritmu un raksturu, atsedzot cilvēka prasmju un materiāla dabas poētiku.
Pēc darbu apskates klātienē izstādes atklāšanas priekšvakarā žūrija lēma par godalgu piešķīrumu nacionālajā un starptautiskajā kategorijā, sadalot 20 000 eiro lielu balvu fondu.
Ar žūrijas lēmumu “Martinsona balvas 2025” godalgas starptautiskajā kategorijā ieguva:
- Zelta godalga: Darja Kovalevska (Daria Kowalewska), Polija;
- Sudraba godalga: Hanna Mjadzvedzeva (Hanna Miadzvedzeva), Polija, un Hjondžina Kima (Hyunjin Kim), Dienvidkoreja;
- Goda raksts un rezidences balva: Guljelmo Madžīni (Guglielmo Maggini), Itālija, un Mihals Žeslavskis (Michał Żesławski), Polija;
- Goda raksts: Kimi Ino (Kimie Ino), Brazīlija, Valds Kurklietis (Valdas Kurklietis), Lietuva/Zviedrija, un Egle Einikīte Narkevičiene (Eglė Einikytė-Narkevičienė), Lietuva.
Tikmēr nacionālajā kategorijā par “Martinsona balvas 2025” laureātēm kļuva:
- Zelta godalga: Lilija Zeiļa, Inese Brants;
- Goda raksts un rezidences balva: Elīna Titāne;
- Goda raksts un SIA Keramserviss balva: Agate Kalcenaua, Laima Lauriņa.
Konkursa žūrijā strādāja Latvijas Keramikas biennāles kurators un mākslinieks Aivars Baranovskis, Latvija, Faencas Starptautiskā keramikas muzeja direktore un mākslas zinātniece Klaudija Kazāli (Claudia Casali), Itālija, neatkarīgā kuratore un pētniece Kristīne Maikla (Kristine Michael), Indija, Kjongi Laikmetīgās keramikas mākslas muzeja kuratore Lidži Čoi (Leeji Choi), Dienvidkoreja, un māksliniece, Vroclavas E. Geperta Mākslas akadēmijas docētāja, Polijas Starptautiskās keramikas tēlniecības triennāles ICST rīkotāja Veronika Surma (Weronika Surma), Polija.
Latvijas Keramikas biennāle notiek kopš 2016. gada. To organizē Latvijas Laikmetīgās keramikas centrs sadarbībā ar Rotko muzeju. Atzīta par vienu no nozīmīgākajiem un mākslinieciski augstvērtīgākajiem keramikas medija notikumiem Eiropā, biennāle ir nesusi Latvijai plašu starptautisku atpazīstamību.
Piektās Latvijas Keramikas biennāles izstāžu programma turpinās kultūrvietās Daugavpilī, Cēsīs un Liepājā, kur 12. septembrī tiks atklāta Baltijas laikmetīgās keramikas izstāde “Bezvējš”, atrādot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vadošo mākslinieku veikumu.
Piektās Latvijas Keramikas biennāles norisi atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, "Lighton International Artist Exchange Program" un "SIA Keramserviss".