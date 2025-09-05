FOTO, VIDEO: 450 jaunie valsts aizsardzības dienesta karavīri Rīgā apliecina uzticību Latvijas valstij
Piektdien, 5. septembrī, Rīgā, Rēzeknē un Alūksnē svinīgās ceremonijās karavīri deva zvērestu, apliecinot uzticību Latvijas valstij un tās aizsardzībai. Šīs ceremonijas bija nozīmīgs solis jaunajiem valsts aizsardzības dienesta karavīriem, kas uzsākuši dienestu šogad.
Rīgā, Brīvības laukumā, plkst. 11 karavīra zvērestu deva 450 valsts aizsardzības dienesta karavīri, kuri dienestu sākuši 19. jūlijā Ādažos. Ceremonijā piedalījās Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, aizsardzības ministrs Andris Sprūds, Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes komandieris pulkvedis Igors Kļaviņš, kā arī karavīru tuvinieki.
Valsts aizsardzības dienesta karavīri dod karavīra zvērestu
Rēzeknē, pie pieminekļa "Vienoti Latvijai", zvērestu deva karavīri, kuri dien Zemessardzes 3. Latgales brigādes 36. kaujas atbalsta bataljonā. Dienas sākumā norisinājās svētbrīdis Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu katedrālē, pēc kura jaunie karavīri no vecākiem saņēma bataljona uzšuves. Plkst. 10.40 viņi devās gājienā uz pieminekli, kur plkst. 11.00 notika svinīgā zvēresta ceremonija. Pasākumā piedalījās Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Aivars Krjukovs un karavīru tuvinieki.
Savukārt Alūksnē, pie pieminekļa 7. Siguldas kājnieku pulka karavīriem, zvērestu deva 128 valsts aizsardzības dienesta karavīri, kuri dien Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 25. kaujas atbalsta bataljonā. Svinīgajā ceremonijā piedalījās Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Aivars Krjukovs, Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes komandieris pulkvedis Igors Harlapenkovs, Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas komandieris majors Jurģis Pavlovskis un Zemessardzes 25. kaujas atbalsta bataljona komandieris pulkvežleitnants Raivo Jaunslavietis, kā arī karavīru tuvinieki.
Šī bija jau trešā valsts aizsardzības dienesta iesaukuma grupa Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 25. kaujas atbalsta bataljonā. Pirms zvēresta došanas jaunie karavīri bija pabeiguši pirmo apmācības līmeni, kas ļāva viņiem dot zvērestu, un turpinās apmācību otrajā posmā.