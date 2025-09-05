"Ecolines" autobusa vadītājs veica apdzīšanu nepārtrauktās līnijas un nepārredzama kalna posmā.
Šodien 12:13
VIDEO: "Ecolines" autobusa vadītājs veic īpaši bīstamu manevru, apdraudot cilvēku dzīvības
Uz A13 šosejas fiksēts īpaši bīstams satiksmes pārkāpums – "Ecolines" autobusa vadītājs veic apdzīšanu nepārtrauktās līnijas un nepārredzama kalna posmā, vēsta "Sadursme".
Šāds manevrs radīja tiešus draudus citu satiksmes dalībnieku dzīvībām, un tikai veiksmes dēļ traģēdija nenotika.
Sociālajos tīklos un diskusijās daudzi satiksmes dalībnieki pauž sašutumu un jautā: vai profesionāliem šoferiem, kuri pārvadā pasažierus, vajadzētu piemērot bargākus sodus par šādām darbībām?