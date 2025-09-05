Meklē grafiti autoru, kurš Rīgā apzīmējis jauno elektrovilcienu 8 miljonu eiro vērtībā
Latvijā policija meklē grafiti autoru, kurš Rīgā apzīmēja pavisam jaunu aptuveni 8 miljonu eiro vērtu elektrovilcienu. Incidents noticis jau jūlija beigās, taču tikai tagad likumsargi publiski aicinājuši sabiedrību sniegt jebkādu informāciju par vainīgo, solot izteikt pateicību par palīdzību izmeklēšanā.
Likumsargi aicina ikvienu, kam ir informācija par grafiti autoru, kurš Rīgā apzīmēja jauno elektrovilcienu aptuveni 8 miljonu eiro vērtībā, vērsties tuvākajā policijas iecirknī, vēsta portāls grani.lv.
Šis nav pirmais šāda veida vandālisma gadījums Latvijā. 2023. gadā tika apzīmēts jauns Čehijas uzņēmuma "Škoda Vagonka" elektrovilciens, bet pērn februārī, neskatoties uz apsardzi un videonovērošanu, vandāļu grupa paspēja “izrotāt” vēl divus pavisam jaunus vilcienus.
Uzņēmums "Pasažieru vilciens" toreiz norādīja, ka vilcieni ir apdrošināti pret šāda veida vandalismu uz trim gadiem. Apdrošināšanas atlīdzības limits par grafiti radītajiem bojājumiem noteikts 50 000 eiro apmērā.
Atbildot uz jautājumu, kādēļ uzņēmums nerāda apzīmēto vilcienu attēlus, "Pasažieru vilciens" pārstāvji skaidro, ka grafiti autori tieši to vēlas - panākt uzmanību, tāpēc uzņēmums nevēlas piešķirt šai rīcībai publisku atpazīstamību.