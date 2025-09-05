Valmiermuižā, iespējams, ļaunprātīgi aizdedzināts malkas šķūnis
Valmiermuižā, iespējams, ļaunprātīgi aizdedzināts malkas šķūnis.
Valmiermuižā, iespējams, ļaunprātīgi aizdedzināts malkas šķūnis

Ceturtdien, 4. septembrī, plkst.21.33 Valmieras novada Valmiermuižā, Dzirnavu ielā, iespējams, ļaunprātīgi aizdedzināts malkas šķūnis, informēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Zane Vaskāne.

Par notikušo sākts kriminālprocess, un policija ir aizturējusi vienu personu. Patlaban tiek noskaidroti notikušā apstākļi.

Kā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), plkst.21.33 VUGD saņēma izsaukumu uz Valmieras novada Valmieras pagastu, kur dega vienstāva šķūnis 10 kvadrātmetu platībā. Plkst.22.19 ugunsgrēks likvidēts.

