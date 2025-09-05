"Dobeles dzirnavniekā" dzēsts paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks graudu glabātuvē
AS "Dobeles dzirnavnieks" ceturtdien dzēsts paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) informēja, ka ap plkst.10 VUGD tika saņemts izsaukums uz Spodrības ielu Dobelē, kur ugunsgrēks bija izcēlies 35 metrus augstā graudu uzglabāšanas tvertnē.
Lai nodzēstu degošos graudus, glābēji tornī veidoja atvērumus un ar objekta tehnikas palīdzību graudus no tā izkrāva. Pēc tam izvestie graudi tika salieti ar ūdeni, lai nodzēstu gruzdošās daļas un atdzesētu sakarsušos graudus.
Desmit stundu laikā glābējiem izdevās ierobežot ugunsgrēka izplatīšanos. Kopējā degšanas platība bija 200 kvadrātmetri un šorīt glābēji darbu notikuma vietā noslēdza.
Vakar saņemts izsaukums uz Palangas ielu Rīgā, kur dega mikroautobuss. Mēģinot dzēst ugunsgrēku paša spēkiem, negadījumā cieta cilvēks.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 41 izsaukumu: 12 - uz ugunsgrēku dzēšanu, 15 - uz glābšanas darbiem, bet 14 izsaukumi bija maldinājumi.