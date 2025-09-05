Svētdien "Vienības brauciena" laikā gaidāmi ievērojami satiksmes ierobežojumi Siguldas apkārtnē
foto: Lita Krone/LETA
Svētdien "Vienības brauciena" laikā gaidāmi ievērojami satiksmes ierobežojumi Siguldas apkārtnē.
Svētdien "Vienības brauciena" laikā gaidāmi ievērojami satiksmes ierobežojumi Siguldas apkārtnē

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Svētdien, 7. septembrī, "Vienības brauciena" laikā gaidāmi ievērojami satiksmes ierobežojumi Siguldas apkārtnē, informē "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Svētdien no plkst.10 līdz 17 Siguldas apkārtnē norisināsies Latvijas riteņbraucēju "Vienības brauciens", tāpēc periodiski tiks ieviesti satiksmes ierobežojumi uz Vidzemes un Valmieras šosejām, kā arī vairākiem reģionālajiem autoceļiem: Garkalne-Alauksts, Rīga-Ērgļi, Ragana-Turaida, Inciems-Sigulda un Inčukalns-Ropaži, kā arī uz atsevišķiem vietējās nozīmes autoceļiem pie Siguldas.

Sacensību maršrutā satiksmi uzraudzīs Valsts un pašvaldības policija.

LVC atgādina, ka valsts autoceļu tīklā turpinās būvdarbu sezona un darbi notiek 57 ceļu posmos, kur jārēķinās ar papildu laiku ceļā.

