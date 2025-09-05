Pazudis Kanādas bruņoto spēku karavīrs, kurš pilda dienesta pienākumus Latvijā.
Sabiedrība
Šodien 09:02
Pazudis Kanādas bruņoto spēku karavīrs, kurš pilda dienesta pienākumus Latvijā
Nacionālie bruņotie spēki informē, ka saņemts apstiprinājums no Kanādas bruņoto spēku Apvienoto operāciju pavēlniecības par to, ka pazudis Kanādas bruņoto spēku karavīrs, kurš pilda dienesta pienākumus Latvijā. Turpinās karavīra meklēšanas darbi, portālu Jauns.lv informē Nacionālie bruņotie spēki (NBS).
Izmeklēšanu vada Latvijas Valsts policija sadarbībā ar Kanādas bruņoto spēku Militāro policiju, NATO daudznacionālās brigādes Latvijā un Nacionālo bruņoto spēku maksimālu atbalstu, izmantojot visus pieejamos resursus.
"Karavīra ģimene ir informēta. Domās esam ar karavīra ģimeni un tuviniekiem. Cienot ģimenes privātumu un lai netraucētu izmeklēšanai, pašlaik detalizētāka informācija netiks sniegta," norāda NBS.