Anatolijs Abramovs (foto: Valsts policija)
Šodien 20:33
Meklē kopš 29. augusta pazudušo Anatoliju Abramovu
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1971. gadā dzimušo Anatoliju Abramovu. Ar personu pēdējo reizi bija iespējams sazināties šā gada 29. augustā. Iespējams, atrodas Rīgā, Sarkandaugavas mikrorajonā.
Pazīmes: 182-185 cm garš, vidējas miesas būves, īsiem gaiši brūniem matiem, pelēkām acīm. Nēsā brilles.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!