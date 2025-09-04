Vai zini, kurš nozaga šo lustru? Valsts policija aicina sniegt informāciju
Valsts policijā saņemta informācija, ka Nogales muižas pilī Talsu novadā, Ārlavas pagastā ir nozagta attēlā redzamā lustra.
Zādzība pastrādāta laika posmā no 2025. gada 4. janvāra līdz 11. augustam, konstatējot zādzības faktu augustā.
Attēlā redzamā lustra ir vēsturisks 19. gadsimta bronzas kroņlukturis. Pēc Nacionālās kultūrmantojuma pārvaldes sniegtās informācijas, tas ir bronzas kroņlukturis, kas atradās valsts aizsargājamā reģionālās nozīmes kultūras pieminekļa Nr.4376 – Interjera dekoratīvā apdare telpās – Nogales muižas pilī kā interjera priekšmets. Bez tam nozagts ir ne tikai lukturis, bet arī krāsainais metāls no radiatoriem. Pilī iekļūts pa logu, to atspiežot.
Valsts policija aicina atsaukties iedzīvotājus, kuri var sniegt kriminālprocesā noderīgu informāciju par zādzību, vai ir redzējuši, ka ir bijis mēģinājums pārdot attēlā redzamo lustru.
Aicinājums ziņot Valsts policijai darba dienās no pulksten 08.00 – 16.30 pa tālruņa numuru 63202716 vai pa tālruņa numuru 112 jebkurā laikā.