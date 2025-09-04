Rosina apsūdzēt divus vīriešus par uzbrukumu sievietei un nacionālā naida kurināšanu Rīgas trolejbusā
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 5. biroja 1. nodaļa 1. septembrī nosūtīja prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesu pret diviem vīriešiem. Aizdomās turētie šovasar Rīgā, Latgales priekšpilsētā, veica darbības, kas vērstas uz naida un nesaticības izraisīšanu starp tautībām, kā arī Latvijas Republikas pilsonei nodarīja miesas bojājumus un bojāja viņas mantu. Abi aizdomās turētie šobrīd atrodas apcietinājumā.
Jau ziņots, ka šā gada 3. jūlijā Rīgā, atrodoties 15. maršruta trolejbusā, divi vīrieši veica darbību, kas vērsta uz nacionālā naida un nesaticības izraisīšanu starp krieviem un latviešiem. Turklāt, pielietojot vardarbību, tika nodarīti miesas bojājumi citai sabiedriskā transporta pasažierei – 1957. gadā dzimušai Latvijas Republikas pilsonei, kā arī sabojāta viņas manta.
10. jūlijā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 5. biroja amatpersonas ciešā sadarbībā ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 2. biroja likumsargiem un Valsts drošības dienestu par minētajiem noziegumiem aizturēja divus vīriešus, kuri dzimuši 1989. un 1986. gadā. Tajā pašā dienā likumsargi neatliekamības kārtībā veica kratīšanu ar aizdomās turētajiem saistītā adresē.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 78. panta trešās daļas – par darbību, kas vērsta uz nacionālā naida vai nesaticības izraisīšanu, ja tā saistīta ar vardarbību vai draudiem vai ja to izdarījusi organizēta grupa. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz desmit gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. Kriminālprocess papildus kvalificēts pēc Krimināllikuma 185. panta pirmās daļas – par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Abi aizturētie jau iepriekš vairākas reizes sodīti. Viens no viņiem divas reizes sodīts par draudiem izdarīt slepkavību vai nodarīt smagu miesas bojājumu un par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, vadot transportlīdzekli alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, un ja tā rezultātā cietušajam nodarīts viegls miesas bojājums. Savukārt otrs aizdomās turētais atkārtoti sodīts par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu.
11. jūlijā Rīgas pilsētas izmeklēšanas tiesnese abām aizdomās turētajām personām piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.
Iegūstot pietiekamu pierādījumu kopumu, šā gada 1. septembrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 5. biroja 1. nodaļa nosūtīja minēto kriminālprocesu Rīgas Austrumu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret abām aizdomās turētām personām pēc Krimināllikuma 78. panta trešās daļas un Krimināllikuma 185. panta pirmās daļas.