Ceļš uz Veczemju klintīm tik katastrofāls, ka, izvairoties no "trepēm", mašīnas ieslīd grāvjos
Ceļš, kas ved uz populāro tūristu galamērķi - Veczemju klintīm, ir kļuvis par nopietnu problēmu gan vietējiem, gan apmeklētājiem. Ceļa stāvoklis ir katastrofāls - cilvēki, izvairoties no uz ceļa esošajām "trepēm", brauc pa pašu ceļa malu un ieslīd grāvī.
Kā TV3 raidījumam "Bez tabu" skaidro pie klintīm esošā kempinga "Klintis" saimniece Natālija, šis ceļš ir vienīgais, kas atzarojas no Tallinas šosejas, un, lai gan ceļš ir kļuvis par ikdienas problēmu vietējiem, situācija neuzlabojas. "Vissāpīgākais jau ir redzēt tās mašīnas, kas ieslīd tajos grāvjos. Izvairoties no trepes, kas ir viscaur uz ceļa, cilvēki brauc pa pašu maliņu. Tas grāvis ir tāds, kāds viņš ir... Mašīnas ieslīd iekšā," viņa komentē.
Natālija piebilst, ka ceļa stāvoklis, pat pēc greiderēšanas, ātri pasliktinās. "Jā, ceļš tika greiderēts, bet, ja piektdien tika nogreiderēts, tad svētdien atkal ir tāds pats, kā bija pirms tam. Cilvēku plūsma pa šo ceļu ir diezgan liela. Tā "trepe" ir viens un divi atpakaļ!"
Ceļš pieder Limbažu novada pašvaldībai, un, kā norāda Natālija, katru vasaru atkārtojas viena un tā pati problēma. "Kad sirds jau ir pilna, tad jau ielikām sociālajos tīklos."
Salacgrīvas apvienības pārvaldes vadītājs Andris Zunde ir informēts par situāciju: "Mēs nemitīgi saņemam zvanus un aizrādījumus no kempinga "Klintis", ka tas ceļš ir katastrofāls. Mēs to zinām!" Viņš arī norāda, ka pašvaldība jau iepriekš ieguldījusi daudz līdzekļu virskārtas uzlabošanā, bet tūristu plūsma ir tik liela, ka vietvara esot kapitulējusi risinājumu priekšā. Tagad izdevies piesaistīt Eiropas fonda līdzekļus. Paredzēts, ka jau šajā rudenī ceļam tiks ieklāta dubultā virsma, kas, cerams, uzlabos ceļa kvalitāti.