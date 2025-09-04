VIDEO: Ventspils pusē tiek meklēti cilvēki, kas pie kapiem izgāza atkritumus. Tomēr daļa sabiedrības viņus aizstāv
"Ventspils komunālā pārvalde" publicējusi video ar iedzīvotājiem, kas Staldzenes kapu konteinerī izmet atkritumus, un aicinājusi līdzcilvēku palīdzību šo personu meklēšanā. Tomēr ieraksts guvis neviennozīmīgu reakciju no iedzīvotāju puses, un vairāki uzsver, ka video redzamās personas nekādu lielo skādi nevienam nav nodarījušas.
"Aicinājums iedzīvotājiem. Pie Staldzenes kapiem atkārtoti tiek izmesti privātie atkritumi. Lūdzam iedzīvotājus, kuri atpazīst personas, kas to dara, atsaukties vai sniegt informāciju pa tālruni. 63624269 vai e-pastā: kom.parvalde@ventspils.lv. Kopīgiem spēkiem varam saglabāt kapsētu un tās apkārtni tīru un sakoptu. Paldies par līdzdalību!" vietnē "Facebook" norāda Ventspils komunālā pārvalde.
Daļa iedzīvotāju pret aktritumu izgāzējiem ir skarbi. "Šādus”cūkmeņus” vajag atrast, un visus atkritumus nogādāt viņu sēta, un ar visām bildēm avīzes pirmajā lapā," norāda Mudīte. Kaspars pauž, ka vajadzētu pārmeklēt maisu saturu, jo tur noteikti būs kāda informācija par piesārņotājiem. Bet Gita pauž, ka gar viņas mājām bieži šādi cilvēki brauc ar saviem atkritumiem, un viņu dēļ māju iemītniekiem par atkritumu apsaimniekošanu jāmaksā vairāk. "Un ne tās mazākās summas," piebilst sieviete.
Tikmēr Agnese uzskata, ka cilvēki šādām lietām pievērš pārlieku lielu uzmanību. "Viņi atkritumus met konteinerī. OK - nesamaksājot. Tomēr tas ir labāk, nekā vienkārši izgāzt to mežā," norāda iedzīvotāja. "Ko jūs tur niekojaties?! Labi, ka vienkārši neizmeta atkritumus mežā, bet konteinerī. Tas jau nu nav baigi nekāds noziegums," uzskata kāds vīrietis. Bet vēl kāds norāda, ka ja jau šī ir atkārtota problēma, tad tai ir arī cēloņi.
Kā skaidro pārvalde, maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pilsētā ir 21,57 eiro par kubikmetru bez PVN, bet par bioloģisko atkritumu šķirošanu - 12,94 eiro par kubikmetru bez PVN. Bet lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana (izņemot riepas un azbestu) izmaksā 15,05 eiro bez PVN par kubikmetru. Atkritumi pilsētā parasti tiek izvesti reizi nedēļā, bet, ja mājsaimniecība saražo mazāk atkritumu, iespējams izvēlēties arī retāku izvešanu. Precīzu izvešanas grafiku un biežumu nosaka katra mājsaimniecība vai daudzdzīvokļu ēka, atbilstoši pakalpojuma līgumam un nepieciešamībai.