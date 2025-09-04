Pirmo reizi Latvijā vīrietim, kurš ilgstoši vardarbīgi izturējies pret sievu, piemērota elektroniskā uzraudzība
Valsts policijā šā gada jūnijā vērsās kāda sieviete, kura ilgstoši bija cietusi no emocionālas un fiziskas vardarbības no sava laulātā puses, saņēmusi draudus par viņas un vēl kāda ģimenes locekļa nogalināšanu, kā arī piedzīvojusi tīšu viņas telefona bojāšanu. Likumsargi uzsāka kriminālprocesu un aizturēja kādu 1975. gadā dzimušu vīrieti. Sākotnēji viņam piemērots apcietinājums, taču tas tika atteikts, tādēļ viņam tika piemērota nodošana policijas uzraudzībā un aizliegums izbraukt no Latvijas Republikas, līdz visbeidzot pēc policijas rosinājuma vīrietim piemērota drošības līdzekļa izpilde – elektroniskā uzraudzība.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldē šā gada 18. jūnijā tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 174.1 panta, 132. panta otrās daļas un 185. panta pirmās daļas, proti, par:
kāda 1975. gadā dzimuša vīrieša ilgstošu vardarbību pret sievu;
- par draudiem nogalināt savu laulāto, kuri izteikti 2024. gadā;
- par draudiem nogalināt, kuri izteikti citam ģimenes loceklim 2025. gadā pa ceļam uz Valsts policiju;
- par emocionālu un fizisku vardarbību pret sievu, kas notika šā gada 18. jūnijā pie notāra laulības šķiršanas laikā, iesitot un draudot nogalināt;
- par laulātās mobilā telefona tīšu bojāšanu, kas notika pie notāra laulības šķiršanas laikā.
Par minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem šā gada 18. jūnijā aizturēts 1975. gadā dzimis vīrietis. Viņš iepriekš nav sodīts. 20. jūnijā aizturētajam vīrietim Rīgas pilsētas tiesas izmeklēšanas tiesnese piemēroja apcietinājumu.
20. augustā Rīgas pilsētas tiesa izmeklēšanas tiesnese atteica turpināt piemērot drošības līdzekli – apcietinājumu, līdz ar to 20. augustā minētajam vīrietim piemērots drošības līdzeklis – nodošana policijas uzraudzībā. Kā papildu drošības līdzeklis viņam piemērots aizliegums izbraukt no Latvijas Republikas teritorijas bez procesa virzītāja atļaujas.
Tomēr izvērtējot visus lietas apstākļus un to, ka pastāv pamats uzskatīt, ka aizdomās turētais rada augstu vardarbības risku citai personai, Valsts policija, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 243. panta piekto daļu, sagatavoja tiesai ierosinājumu par nepieciešamību aizdomās turētajam piemērot nepārtrauktu elektronisko uzraudzību, izmantojot elektronisku ierīci.
Cietušās personas deva savu piekrišanu un 28. augustā aizdomās turētajam ar Rīgas pilsētas tiesas tiesneses lēmumu tika piemērota nepārtraukta drošības līdzekļa izpildes elektroniskā uzraudzība. Aizdomās turētajam ir noteikts konkrēts attālums netuvoties cietušai personai.
Valsts policijas ieskatā minētā elektroniskā uzraudzības sistēma vērtējama kā efektīvs veids, kā kontrolēt un tādējādi atturēt vardarbības riskus radošu personu uzvedību.
Valsts policija atgādina, ka no šā gada 1. jūlija līdz 2028. gada 30. jūnijam drošības līdzekļa izpildes elektronisko uzraudzību piemēro aizdomās turētajiem vai apsūdzētajiem kriminālprocesos, kas uzsākti pēc Krimināllikuma 125. panta otrās daļas 9. punkta, 126. panta otrās daļas 7. punkta, 130. panta trešās daļas 6. punkta, 130.1 panta, 132. panta otrās daļas, 132.1 panta otrās daļas vai 168.1 panta.
Vardarbība atstāj dziļas un ilgstošas sekas, un nevienam nevajadzētu ciest klusībā. Valsts policija aicina neklusēt, bet gan ziņot par vardarbību! Ja esi cietušais, liecinieks vai zini par vardarbības gadījumu, nekavējoties ziņo policijai! Šī informācija var būt izšķiroša un palīdzēt nodrošināt drošību gan cietušajam, gan sabiedrībai kopumā.