Liepājā notiks grupas "Remix" dziesmu koncerts "Pilsēta"
3. oktobrī plkst.19 Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”, svinot grupas “Remix” 40 gadu jubileju un par godu Liepājas 400. dzimšanas dienai, izcilie mūziķi Uldis Marhilevičs, Igo un Aivars Hermanis kopā ar Latvijas Radio bigbendu aicina uz koncertu “Pilsēta”, kura programmā iekļauti gan laika pārbaudi izturējuši instrumentālie skaņdarbi, gan grupas lielākie hīti jaunos aranžējumos, tostarp arī kompozīcijas no pagājušā gadsimta 80. gados izdotajām skaņuplatēm “Uz veselību!” un “Naktsmājas”.
“Mēs uz brīdi atgriežamies netālā pagātnē – 1985.gadā, kad Radio mājā Doma laukumā sākās mūsu ansambļa reālā dzīve. Šis projekts ar Latvijas Radio bigbendu ir kā atskats uz to visu, bet tajā pašā laikā – tilts uz šodienu. Programmā ir izlase no visiem instrumentālajiem albumiem, kā arī grupas lielākie hiti, kurus izpildīs Igo. Šajā gadījumā tas skanējums ir fantastisks, jo bigbenda plašums, spēks un dinamika to paceļ to pavisam citā līmenī,” gaidāmos koncertus raksturo Uldis Marhilevičs.
Kompozīcijas tapušas laikā, kad Latvijas Radio pēc Maestro Raimonda Paula iniciatīvas tika dibināts ansamblis ar tā brīža spēcīgākajiem jaunajiem instrumentālistiem – pianistu Uldi Marhileviču, ģitāristu Aivaru Hermani, bundzinieku Vilni Krieviņu un basģitāristu Jevgeņiju Ščapovu (pēc 1989. gada – Eduards Glotovs). Ansamblim pievienojas dziedātājs Igo, un “Remix” kļūst par to supergrupu, kuru pazīstam jau četrdesmit gadus. Tajā pašā laikā kolektīvs kā pavadošais ansamblis turpina ierakstīt dažādu komponistu skaņdarbus un strādā pie savas instrumentālās mūzikas programmas: top skaņdarbi “Cīņa”, “Spēle”, “Pilsēta” un leģendārais “Uz veselību!”.
Savukārt šim koncertam skaņdarbus īpaši aranžējis Radio bigbenda pianists Viktors Ritovs, kurš “Remix” mūzikā saskata daudz pozitīvisma, humora un ārkārtīgi skaistas melodijas, it sevišķi balādēs, “Remix” skanējumu papildinot ar bigbenda tembrālajām krāsām. Mūziķi kopā ar bigbendu atskaņos hitus “Banānu republika”, “Cīņa”, “Pilsēta”, “Sestdiena” u.c., bet koncerta izskaņā gaidāma sadziedāšanās ar skatītājiem leģendārajā Raimonda Paula skaņdarbā “Kā senā dziesmā”.