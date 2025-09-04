Turpinās iztiesāt lietu pret Juriju Spiridonovu
Ekonomisko lietu tiesa šodien plkst.15 turpinās skatīt krimināllietu pret deviņām personām, tostarp vienu no zināmākajiem Latvijas organizētās noziedzības līderiem Juriju Spiridonovu.
Tiesas sēdē plānots izlemt par noraidījumiem, izskatīt iespējamos lūgumus un sākt tiesas izmeklēšanu, dodot iespēju prokuroram nolasīt apsūdzību un uzklausot apsūdzēto attieksmi pret apsūdzību.
Kā vēstīts, neminot personu vārdus, prokuratūra aģentūru LETA informēja, ka prokurors nodevis tiesai krimināllietu, kurā Latvijas pilsonis Spānijā slēpti vadījis starptautisku organizēto noziedzīgo grupu narkotiskās vielas saturošu augu neatļautai audzēšanai lielās platībās un šo narkotisko vielu izplatīšanai Baltijas valstīs un Skandināvijā.
Četru personu izveidotā organizētā noziedzīgā grupa vismaz no 2020. gada sākuma līdz 2024. gada rudenim nodarbojās ar narkotiskās vielas - marihuānas - ražošanu iekštelpu plantācijās Spānijā un pēc tam organizēja tās transportēšanu uz Latviju un Norvēģiju turpmākai realizācijai. Noziedzīgajā grupā ietilpa vairākas personas, tai skaitā Krievijas un Moldovas pilsoņi, pret kuriem kriminālprocess sākts citās valstīs.
Mantkārīgu tieksmju dēļ organizētās grupas dalībnieki ārvalstīs un Latvijā savstarpēji vienojās un sadalīja pienākumus ar noziedzīgu nodomu neatļauti, realizācijas nolūkā iegādāties, glabāt, pārvadāt un realizēt narkotiskās vielas lielā apmērā.
Viens no vīriešiem koordinēja darbus un uzskaitīja peļņu, kā arī koordinēja noziedzīgā ceļā iegūto līdzekļu sadali starp organizētas noziedzīgas grupas dalībniekiem.
Savukārt pārējie saskaņā ar noziedzīgo lomu sadali bija atbildīgi par marihuānas neatļautu audzēšanu un tās uzraudzību, iegādāšanos un glabāšanu Spānijā, pārvadāšanu turpmākai realizācijai, norādīja prokuratūrā.
Viena no personām bija arī atbildīga par no Spānijas atvesto narkotisko vielu-marihuānas uzskaiti un par realizācijas ceļā iegūto naudas līdzekļu saņemšanu no izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotām personām, kuras nodarbojās ar saņemto narkotisko vielu-marihuānas neatļautu realizēšanu Latvijā un Norvēģijā. Tāpat šī persona bija atbildīga par tālāku noziedzīgā ceļā iegūto līdzekļu sadali starp organizētās grupas dalībniekiem, par ko ziņoja grupas vadītājam, informēja prokuratūrā.
Organizētā noziedzīgā grupa veica arī iegūtās skaidrās naudas legalizēšanu ar nodomu slēpt un maskēt finanšu līdzekļu patieso izcelsmi, atrašanās vietu un izvietojumu, apzinoties, ka tie ir noziedzīgi iegūti.
Noziedzīgās grupas vadītājs, iesaistot savus ģimenes locekļus, centās legalizēt ne mazāk kā 70 000 eiro. Viņa mātes, tēva un sievas uzdevums bija regulāri ieskaitīt skaidro naudu viņu bankas kontos Latvijā, tādējādi legalizējot noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus lielā apmērā, pavēstīja prokuratūrā.
Tikmēr cita grupas dalībniece ieskaitīja savos kontos ne mazāk kā 19 695 eiro noziedzīgi iegūto finanšu līdzekļu, bet viņai pietuvināta persona - ne mazāk kā 10 050 eiro.
Turklāt šīs abas personas kopā noziedzīgā nodarījuma rezultātā iegūto naudu ne mazāk kā 31 788 eiro apmērā centās legalizēt ar pārvēršanu citā vērtībā, veicot nekustamā īpašuma iegādi Rīgā un izdarot regulārus bankas pārskaitījumus kredīta maksājumos par to. Iesaistīto personu finanšu līdzekļiem, nekustamajiem īpašumiem un noteiktām mantiskajām vērtībām ir uzlikts arests, informēja prokuratūrā.
Papildus tam grupas vadītājs bez attiecīgas atļaujas iegādājās un glabāja savā dzīvesvietā Latvijā šaujamieroci un šaujamieroču munīciju.
Kriminālprocesā kopumā apsūdzētas deviņas personas, četrām no tām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.
Pateicoties veiksmīgajai starptautiskajai sadarbībai ar Spāniju gan pierādījumu iegūšanā, gan aizturēšanā, trīs apsūdzētie tika apcietināti Spānijā un izdoti Latvijai.
Saistībā ar šo noziedzīgo organizēto grupu Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvalde turpina pirmstiesas izmeklēšanu vēl vienā izdalītajā lietā, kur tiek gaidītas ziņas no ārvalstīm par noziedzīgās grupas darbībām.
Jau ziņots, ka Valsts policija 2024.gada 10.septembrī, īstenojot plašu starptautisko sadarbību un operatīvās informācijas apmaiņu ar "Eiropola" un "Eurojust" atbalstu, aizturēja Spiridonovu un vairākus viņa organizētās grupas dalībniekus.
Ar Spānijas Nacionālās policijas atbalstu tika veiktas kratīšanas arī Loreta de Mārā un Valensijā, Spānijā.
Kriminālprocesā tika pieņemti lēmumi par aresta uzlikšanu mantai 10 nekustamiem īpašumiem par kopējo summu ap 500 000 eiro apmērā, kustamiem īpašumiem ar vērtību 33 000 eiro, kā arī skaidras naudas līdzekļiem aptuveni 100 000 eiro apmērā.
No policijas iepriekš sniegtās informācijas izriet, ka Spiridonovs bija zināms ar savu grezno dzīvesveidu un biežajiem ceļojumiem uz ārzemēm, lai gan viņam nebija likumīgu ienākumu avotu, skaidro policijā.
Lai izvairītos no aizturēšanas, viņš ikdienā pārvietojās īpaši aprīkotā transportlīdzeklī kopā ar trim bruņotiem miesassargiem, tādējādi demonstrējot sev pieejamās augstas drošības iespējas, atklājuši likumsargi.
Kratīšanās kopumā konfiscēti vairāk nekā 110 000 eiro skaidras naudas, divi šaujamieroči, 95 munīcijas patronas, četras "airsoft" rokas granātas, divas bruņu vestes, 13 kilogrami marihuānas, viltoti personu apliecinoši dokumenti, četri transportlīdzekļi, kriptovalūtas maki, luksusa pulksteņi.
TV3 raidījums "Nekā personīga" iepriekš vēstīja, ka kriminālajās aprindās Spiridonovs saukts par "Ģedu", tā apzīmējot viņa pieredzi. Turklāt Spiridonovs Latvijas policijas redzeslokā nonācis jau iepriekš - pirms daudziem gadiem. Tobrīd kā kriminālās autoritātes Zuraba Šamugija jeb Adu autozagļu grupējuma loceklis.
Tikmēr Spānijas mediji ziņojuši, ka viens no aizturētajiem, savas hokejista pagātnes dēļ ar iesauku "Šaiba", bijis atbildīgs par narkotiku ražošanas darbību koordinēšanu un kontaktu tīkla izveidi ar vietējiem piegādātājiem. Pagaidu ieslodzījums piemērots arī personai, sauktai par "Vīrusu", kura pārziņā bijuši pretnovērošanas pasākumi noliktavās un transportlīdzekļos, kā arī narkotiku sūtījumu GPS uzraudzība.
Spānijas mediji arī ziņo, ka Spiridonova vadītās noziedzīgās organizācijas darbības centrs atradās Žironā, no kurienes tā gadiem ilgi pārvadāja narkotikas lielos apjomos, kļūstot par vienu no galvenajiem piegādātājiem gan Baltijai, gan Skandināvijas valstīm. To raidījumam apstiprinājuši arī Latvijas tiesībsargi.