Rosina apsūdzēt Juriju Spiridonovu - organizētās noziedzības līderi Latvijā, kurš publiski dižojās ar greznu dzīvesveidu

Spānijas mediji arī ziņo, ka Spiridonova vadītās noziedzīgās organizācijas darbības centrs atradās Žironā, no kurienes tā gadiem ilgi pārvadāja narkotikas lielos apjomos, kļūstot par vienu no galvenajiem piegādātājiem gan Baltijai, gan Skandināvijas valstīm. To raidījumam apstiprinājuši arī Latvijas tiesībsargi.