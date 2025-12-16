Slavenā režisora Rainera dēls oficiāli apsūdzēts vecāku slepkavībā. Kas par šokējošajiem notikumiem zināms līdz šim?

Holivuda sēro par slavenā režisora Roba Rainera un viņa sievas nāvi
Aizvadītajā dienā Holivudu pāršalca šokējošas ziņas, ka svētdienas vakarā savās mājās nāvējoši nodurts slavenais režisors Robs Rainers un viņa sieva Mišela. Pāri atrada viņu meita Romija, bet saistībā ar slepkavībām aizturēts Raineru dēls Niks.
Jau ziņots, ka svētdien, 14. decembrī, savās mājās Losandželosā tika atrastas slavenā ASV režisora Roba Reinera un viņa sievas Mišelas mirstīgās atliekas. Varas iestādes saņēma izsaukumu uz režisora mājvietu svētdien ap plkst. 15.30, un, ierodoties notikuma vietā, konstatēja 78 gadus vecā Roba un 68 gadus vecās Mišelas nāvi.
Savus mirušos vecākus pirmā uzgāja pāra meita Romija, kas pēc redzētā nekavējoties izsauca glābējus. Romijai bija ļoti ciešas attiecības ar tēvu - viņa nereti sociālajos tīklos publicēja kopīgus video un dēvēja Robu par savu labāko draugu.
Arī Roba vecākajai meitai Treisijai, kas dzimusi laulībā ar amerikāņu aktrisi Peniju Maršalu, ar tēvu un Mišelu bija lieliskas attiecības. "Mana ģimene bija lieliska. Es nezinu, ko lai saka. Esmu šokēta," pēc traģisko ziņu uzzināšanas medijiem sacīja Treisija.
Dēls tika aizturēts netālu no studentu pilsētiņas
Dažas stundas pēc baisajām slepkavībām limusargi aizturēja pāra dēlu Niku. Likumsargi viņu atrada Ekspozīcijas parkā, kas atrodas netālu no Dienvidkalifornijas Universitātes studentu pilsētiņas. Svētdien plkst. 21.15 viņš tika arestēts un šobrīd viņš tiek turēts Losandželosas "Twin Tower" cietumā. Nikam jāstājas tiesas priekšā otrdien, 16. decembrī.
Vairāki avoti norāda, ka Niks un viņa vecāki naktī pirms slepkavībām kopīgi apmeklēja Ziemassvētku ballīti slavenā ASV komiķa un raidījuma vadītāja Konana O'Braiena mājās. Niks un Robs ballītē esot pamatīgi sastrīdējušies, un pēc strīda Robs un Mišela ballīti pameta. "Niks visus biedēja, viņš šķita aptracis, un visu laiku cilvēkiem jautāja, vai viņi ir slaveni," norāda kāds no ballītes viesiem.
Robs iepriekš pauda nožēlu par to, ka dēlam nepalīdzēja labāk cīnīties ar narkotiku atkarību
2016. gada intervijā žurnālam "People" Niks atklāja, ka gadiem ilgi cīnās ar narkotiku atkarību, kas sākās jau agrīnos pusaudža gados. Viņš norādīja, ka jau 15 gadu vecumā devies uz rehabilitācijas centru, bet brīžos, kad atkarība kļuva nekontrolējama, viņš attālinājās no ģimenes un ievērojamus laika posmus pavadīja kā bezpajumtnieks. Viņa dzīvesstāsts daļēji ticis atspoguļots autobiogrāfiskā filmā "Būt Čārlijam", ko režisēja viņa tēvs.
Robs 2016. gadā atzina, ka viņam ar Niku jau no bērnības kontakts neveidojās viegli, jo abi bija ļoti atšķirīgi. "Bet viņa filma man ļāva labāk dēlu saprast, un ceru, ka atļāva kļūt arī par labāku tēvu," norādīja Robs.
“Kad Niks mums sacīja, ka viņam tas [ārstu ieteikumi] nepalīdz, mēs viņā neklausījāmies. Mēs bijām izmisuši, un, tā kā cilvēkiem pie sienas bija diplomi, mēs klausījāmies viņos, kaut gan mums patiesībā vajadzēja vairāk ieklausīties mūsu dēlā,” Robs sacīja, nožēlojot, ka nedarīja pietiekami, lai palīdzētu dēlam pārvarēt viņa atkarību. "Galu galā es pazīstu savu bērnu labāk nekā eksperti, un man droši vien vajadzēja [iepriekš] vairāk uzticēties savai intuīcijai".
Tramps režisora nāvi nozākā; bijušie kolēģi - pauž līdzjūtību
Pēc režisora un viņa sievas nāves līdzjūtību par notikušo izteica vairāki aktieri un Roba kolēģi, ar ko viņš dzīves laikā sadarbojās. Aktrise Džeimija Lī Kērtisa un viņas vīrs Kristofers Viests, kurš piedalījās Roba filmā "Princese līgava", publicēja kopīgu paziņojumu: "Mēs esam sagrauti un šokēti par mūsu dārgo draugu Roba un Mišelas Reineru vardarbīgo un traģisko nāvi. Mūsu lielākās raizes šobrīd ir par viņu bērniem, un mēs sniegsim visu iespējamo atbalstu, lai viņiem palīdzētu".
Aktrise Ketija Beitsa, kas par lomu Roba filmā "Mizerija" saņēma "Oskaru" atminējās režisoru kā "izcilu mākslinieku, kas mainīja viņas dzīvi". "Esmu šausmās, dzirdot šīs briesmīgās ziņas. Esmu pilnībā satriekta. Es mīlēju Robu," norādīja aktrise. "Viņš bija izcils un laipns, cilvēks, kurš uzņēma visu žanru filmas, lai sevi izaicinātu kā mākslinieku. Viņš mainīja manas dzīves gaitu," pauda aktrise.
Tikmēr ASV prezidents Donalds Tramps "savā līdzjūtības vēstījumā" par galveno stāsta varoni padarīja sevi. "Vakar Holivudā notika ļoti skumja lieta - Robs Rainers, kas kādreiz bija ļoti talantīgs kinorežisors un viņa sieva ir miruši. Kā ziņo, tas noticis dusmu dēļ, ko viņš izraisīja citos ar savu kropļojošo slimību, ko dēvē par "Trampa neprātības sindromu". Viņš bija zināms ar to, ka padarīja cilvēkus trakus ar savu apsēstību ar Trampu un viņa paranoja sasniedza jaunus augstumus. [...] Lai Robs un Mišela dus mierā," sev piederošajā vietnē "Truth Social" vēstīja Tramps.
Režisors Robs Rainers dzimis Bronksā, Ņujorkas štatā, 1947. gadā. Viņa tēvs bija leģendārais komiķis Karls Rainers, bet māte — aktrise un dziedātāja Estela Lebosta. Robs un Mišela iepazinās filmas "When Harry Met Sally" uzņemšanas laukumā, un pāris apprecējās 1989. gadā. Viņu laulībā piedzima trīs bērni. Robs ir bijis režisors tādās iemīļotās Holivudas filmās kā "Princese līgava", "Mizerija", "This Is Spinal Tap", "Stand by Me", "When Harry Met Sally..." un "A Few Good Men".