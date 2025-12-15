112
Šodien 20:48
Kādā īpašumā Talsos auto remonta bedrē atrasts cilvēks bez dzīvības pazīmēm; policija atklāj notikušā detaļas
Piektdienas vakarā, 13.decembrī, Talsos auto remonta bedrē atrasts miris vīrietis.
Par to vēsta portāls "Re Talsi". Policija informāciju par negadījumu saņēma 13.decembrī ap plkst. 20.20. Lai bojāgājušo izceltu no bedres, notikuma vietā bija nepieciešama Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) glābēju palīdzība.
VP Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Madara Šeršņova norādīja, ka izmeklēšanā noskaidrots – pret vīrieti nav vērsts noziedzīgs nodarījums. Ņemot vērā šos apstākļus, pieņemts lēmums atteikties uzsākt kriminālprocesu.