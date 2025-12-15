112

Kādā īpašumā Talsos auto remonta bedrē atrasts cilvēks bez dzīvības pazīmēm; policija atklāj notikušā detaļas

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Piektdienas vakarā, 13.decembrī, Talsos auto remonta bedrē atrasts miris vīrietis.

Kādā īpašumā Talsos auto remonta bedrē atrasts cil...

Par to vēsta  portāls "Re Talsi". Policija informāciju par negadījumu saņēma 13.decembrī ap plkst. 20.20. Lai bojāgājušo izceltu no bedres, notikuma vietā bija nepieciešama Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) glābēju palīdzība.

VP Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Madara Šeršņova norādīja, ka izmeklēšanā noskaidrots – pret vīrieti nav vērsts noziedzīgs nodarījums. Ņemot vērā šos apstākļus, pieņemts lēmums atteikties uzsākt kriminālprocesu.

Tēmas

VUGDValsts policijaTalsi

Citi šobrīd lasa