Edijs ir 178 cm garš, pilnīgas miesas būves un viņam ir zila acu krāsa.
Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo 1985. gadā dzimušo Ediju Silionovu, kurš vakar, 2. septembrī, izgāja no kādas adreses Stendes ielā un pazuda bez vēsts.

Rīgā tiek meklēts bezvēsts pazudušais Edijs...

Edijs ir 178 cm garš, pilnīgas miesas būves un viņam ir zila acu krāsa. Pazušanas brīdī viņš bija ģērbies melnā jakā ar kapuci, tumši zilos sporta apavos, un līdzi viņam bija tumši zila pleca soma. Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67085984 vai 112!

foto: Valsts policija
