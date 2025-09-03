"Knapi paspēju malā!" Riteņbraucējam virsū traucas kūpošs BMW bez vadītāja
Par mata tiesu no nelaimes izglābties izdevies riteņbraucējam Aigaram, kas bija ceļā no Birzgales uz Ķegumu. Viņam virsū traukusies mašīna ar kūpošu motoru un vaļā durvīm, bet jau pēc brīža atklājies pārsteidzošākais - paša vadītāja iekšā nav bijis.
Kā vīrietis stāsta TV3 raidījumam "Degpunktā", drošības nolūkos viņš allaž piestiprina savu telefonu uz riteņa stūres. Tieši tādēļ arī sanācis iemūžināt baiso situāciju.
"Es knapi paspēju malā. Mazliet uzsita pa [riteņa] aizmugurējo riepu ar tām atvērtajām durvīm. Tā mašīna ielidoja grāvī. Es domāju, ka kādam slikti kļuva. Noliku riteni, pieskrēju pie auto, bet tur neviena nav. Mašīna kūp, bet neviena cilvēka iekšā nav. Kāda Velna pēc! Kā var mašīna braukt viena pati," - savu apjukumu atceras Aigars.
Pēc mirkļa esot pieskrējis arī BMW īpašnieks, kas pats par notikušo esot bijis šokā. Stāstījis, ka auto izņemts tikko no servisa. Sācis kūpēt, tādēļ piestājis malā un atvēris motora pārsegu.
"Paldies Dievam, ka visi esam veseli! Tas pats galvenais," pauž Aigars.