Pulkvedis vēršas pie rīdziniekiem: "Mēs apzināti trenējamies atklāti"
No 2. līdz 7. septembrim mācības “Namejs 2025” ienāk galvaspilsētā un tās apkaimē. Zemessardzes 1. Rīgas brigāde un sabiedroto bruņoto spēku vienības demonstrēs spējas un gatavību, stiprinot drošību Rīgā, Pierīgas pašvaldībās un Bauskas novadā.
“Namejs 2025” laikā tiks īstenotas klātbūtnes patruļas Rīgā, spēju demonstrācija pilsētvidē un aizsardzības operācijas Pierīgā, liecina “zs.mil.lv” publiskotā informācija.
“Šogad Zemessardzes 1. Rīgas brigādē uzņemam zemessargus no Zviedrijas, Dānijas un Lietuvas, tādēļ spēju demonstrācijā mums talkā nāk Daudznacionālās brigādes karavīri,” uzsvēra brigādes komandieris, pulkvedis Normunds Baranovs.
Uzdevumos Zemessardzes 1. Rīgas brigādes zemessargi un karavīri sadarbosies ar Zviedrijas Zemessardzes Stridskraften Hemvärnet, Dānijas teritoriālās sardzes Hjemmeværnet, Lietuvas Nacionālās aizsardzības brīvprātīgo spēkiem (KASP), NATO daudznacionālās brigādes Latvijā, Valsts robežsardzes, Valsts un Rīgas pašvaldības policijas, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta speciālistiem un ar virkni privāto un valsts uzņēmumu – kritiskās infrastruktūras Zemessardzes vienību izveidotājiem. Zemessargi veiks aizsardzības uzdevumu treniņu AS “Latvijas valsts meži” un SIA “Rīgas meži” teritorijās.
“Zemessargu uzdevums “Namejs 2025” ir visaptveroša valsts aizsardzība darbībā – redzama, klātesoša un vienota. Redzot zemessargus un militāro tehniku Rīgas ielās, mēs atgādinām – valsts aizsardzība nav kaut kas abstrakts, tā ir mūsu visu kopīga atbildība. Mēs apzināti trenējamies atklāti, jo mūsu spēks ir ne tikai sagatavotībā, bet arī sabiedrības izpratnē un pārliecībā, ka kopīgi aizsargāsim Latviju,” norādīja pulkvedis Baranovs.
Mācībās piedalīsies aptuveni 12 000 Latvijas un sabiedroto karavīri un zemessargi.
Reaģējot uz mainīgajiem drošības izaicinājumiem, Latvijas valsts aizsardzības sistēmai jābūt visaptverošai un jābalstās visas sabiedrības un valsts institūciju gatavībā pārvarēt krīzi, kā arī noturībā pret ārējo ietekmi. Visaptveroša valsts aizsardzības sistēma ietver ne tikai valsts aizsardzības jomas vai valsts pārvaldes institūcijas, bet arī privātā sektora pārstāvjus, uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas, iedzīvotājus un citas personas. Visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas mērķis ir sekmēt valstiski svarīgu funkciju darbību plānošanas, koordinēšanas un partnerības sistēmas izveidošanu starp valsts institūcijām, kā arī privāto sektoru, nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotājiem. Praktiskais visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas uzdevums ir katrai valsts institūcijai noteikt konkrētus uzdevumus un lomu valsts aizsardzībā.
Mācības “Namejs” ir iepriekš plānotas un visā Latvijā norisinās kopš 2014. gada. Militāro mācību regulārai norisei ir būtiska loma, lai uzturētu un stiprinātu Nacionālo bruņoto spēku kaujas spējas, kurām pastāvīgi jābūt augstā līmenī. Bruņotajiem spēkiem vienmēr jābūt gataviem laikus un efektīvi reaģēt uz potenciāliem apdraudējumiem un garantēt Latvijas drošību. Savukārt sadarbības stiprināšana ar valsts un pašvaldību iestādēm, dažādu nozaru komersantiem un to iesaiste mācībās stiprina visaptverošas valsts aizsardzības sistēmu Latvijā.