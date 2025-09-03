Sinoptiķi nāk klajā ar labu vēsti - vasarīgais laiks varētu saglabāties arī nākamnedēļ
foto: Paula Čukste/LETA
Cilvēki Majoru pludmalē.
Sabiedrība

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Sinoptiķi prognozē, ka vasarīgi silts laiks Latvijā varētu saglabāties visu nedēļu un, iespējams, arī nākamajā nedēļā.

Septembra ceturtajā diennaktī valsts austrumu daļā vietām līs, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss, naktī un no rīta daudzviet Latvijā gaidāma migla. Gaisa temperatūra dienā paaugstināsies līdz +20..+25 grādiem.

Piektdien un sestdien termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz pat +27 grādiem, dažviet būs migla un lietus, iespējams arī pērkona negaiss.

Visticamāk, svētdien un nākamnedēļ gaisa temperatūra kļūs par kādu grādu zemāka; vidējā temperatūra nākamnedēļ prognozēta trīs grādus virs normas. Salnas nav gaidāmas - gaisa temperatūra naktīs galvenokārt saglabāsies virs +10 grādiem. Ne tikai gaisa temperatūra, bet arī mitrums gaidāms lielāks nekā ierasts septembrī, tādēļ nezudīs lietus, pērkona negaisa un miglas varbūtība.

