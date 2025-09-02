Jūras spēki Baltijas jūrā evakuējuši cilvēku no kruīza kuģa “AIDAdiva"
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēki Baltijas jūrā veikuši cilvēka evakuāciju no kruīza kuģa “AIDAdiva”. Kuģa apkalpe ziņoja par nelaimes gadījumu, kur persona bija guvusi traumas. Ņemot vērā cietušā stāvokli, tika pieņemts lēmums organizēt medicīnisko evakuāciju, teikts Jūras spēku paziņojumā.
Jūras spēku Krasta apsardzes dienests norīkoja patruļkuģi P-09 “Rēzekne” doties uz notikuma vietu un veikt cietušā transportēšanu.
Cietusī persona kopā ar kruīza kuģa medicīnas personālu tika uzņemta uz patruļkuģa P-09 “Rēzekne” un pēc tam Liepājas ostā cietušais nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādei turpmākai aprūpei.
Operatīva rīcība un koordinēta sadarbība starp Jūras spēkiem un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu ļauj ātri un efektīvi sniegt palīdzību jūrā un garantēt cilvēku drošību.
Jāpiebilst, ka 1. septembrī Rīgas ostu vienlaikus apmeklēja Vācijas kruīza līnijas "AIDA Cruises" kuģi "AIDAdiva" un "AIDAmar", kas kopā uz Rīgu atveda 4893 tūristus, kuru skaitā 97% bija kruīza ceļotāji no Vācijas, paziņojusi Rīgas Brīvosta.
