Rīgā vairākos maršrutos atcels kravas auto pārvietošanās aizliegumu
No trešdienas, 3. septembra, Rīgā vairākos maršrutos atcels kravas auto pārvietošanās aizliegumu, ļaujot nogādāt ostā graudu ražu, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Ierobežojumi tiks atcelti Akmeņu ielā no Mūkusalas ielas līdz Valguma ielai, Daugavgrīvas ielā no Raņķa dambja līdz Lidoņu ielai, Mūkusalas ielā no Kārļa Ulmaņa gatves līdz Akmeņu ielai, Raņķa dambī, Valguma ielā no Akmeņu ielas līdz Uzvaras bulvārim.
Ierobežojumi būs atcelti līdz 1. novembrim.
Iepriekš "Zemnieku saeima" kritizēja Rīgas pašvaldības lēmumu neatļaut lauksaimniecības smagajam transportam ar graudiem un rapsi līdz Rīgas ostai pa noteiktiem maršrutiem pārvietoties visu diennakti, informēja biedrībā.
Biedrībā skaidroja, ka laikā, kad lauksaimniecības nozare piedzīvo smagu krīzi, pašvaldība noraidījusi "Zemnieku saeimas" lūgumu ražas novākšanas periodā no 22. jūlija līdz 1. novembrim ļaut smagajam transportam ar graudiem un rapsi uz Rīgas ostu pārvietoties noteiktos maršrutos visu diennakti.
Kā noskaidroja Rīgas domē, šogad pašvaldība sāktotnēji tika atteikusi atļauju graudu vedējiem šķērsot centru, jo notiek intensīvi ielu remonti. Rīgā notiek plaši ielu un ar pilsētas infrastruktūras attīstību saistīti būvdarbi, kuru dēļ ir noteikti būtiski satiksmes ierobežojumi, atbildē "Zemnieku saeimai" bija norādījis Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departaments.
Taču Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) uzdeva pašvaldībai nodrošināt zemniekiem iespēju nogādāt ražu Rīgas ostā, jo uzskata, ka lēmums bija kļūdains.
Ministru kabinets 5.augustā ārkārtas sēdē aptaujas kārtībā nolēma izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā visā Latvijas teritorijā līdz 2025. gada 4. novembrim, lai novērstu salnu, lietavu un plūdu izraisīto seku draudus.