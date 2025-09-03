Pensijas no Krievijas ir saņemtas, taču jau parādījies priekšlikums daļu naudas ieturēt
9400 Krievijas pensionāri, kas dzīvo Latvijā, līdz 10. septembrim saņems Krievijas pensijas par deviņiem mēnešiem uzreiz. Taču, kamēr Maskava kavēja maksājumus, šiem cilvēkiem palīdzību sniedza vietējās pašvaldības, un tagad šī nauda var tikt pieprasīta atpakaļ.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) paziņojusi, ka ir saņēmusi no Krievijas Pensiju fonda atjauninātus Latvijā dzīvojošo pensionāru sarakstus. Pamatojoties uz šiem datiem, līdz 10. septembrim tiks veiktas pensiju izmaksas par visu periodu no 2025. gada janvāra līdz septembrim.
Krievija ir pārskaitījusi Latvijas valsts kasē 12,99 miljonus eiro, lai nodrošinātu pensiju un pabalstu izmaksas saviem pilsoņiem par trim 2025. gada ceturkšņiem.
Kamēr nauda no Krievijas vēl nebija ienākusi, daļa Latvijas pašvaldību sniedza sociālo palīdzību Krievijas pensionāriem. Piemēram, Rīgā mēneša izdevumi sasniedza aptuveni 30 tūkstošus eiro. Vidēji vienam pensionāram tika piešķirti 250 eiro mēnesī.
Šāda prakse jau sākotnēji izraisīja sabiedrībā pretrunīgu reakciju, bet tagad, kad pensionāri beidzot saņems savus līdzekļus, diskusija ieguvusi jaunu virzienu. Piemēram, politiķis Raivis Zeltīts, nesen dibinātās partijas "Augošā saule Latvijai" līderis, paziņoja, ka vērsies Rīgas domē ar jautājumu, vai tā ir lūgusi VSAA ieturēt iepriekš izmaksāto pabalstu summas.
"Esmu nosūtījis pieprasījumu Rīgas domei ar jautājumu, vai tā ir vērsusies Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) par ieturējumu veikšanu no izmaksātajiem sociālajiem pabalstiem. Nav pieļaujams, ka papildus pilnai pensijai no Krievijas Federācijas tiek saņemti arī pabalsti no Rīgas domes - ap 30 tūkstošiem eiro mēnesī no nodokļu maksātāju līdzekļiem," viņš rakstīja.
Nosūtīju iesniegumu Rīgas domei par to, vai tā ir pieprasījusi VSAA veikt ieturējumus no izmaksātajiem pašvaldības sociālajiem pabalstiem. Nedrīkst pieļaut, ka papildus pilnajai RU pensijai saņemti arī RD pabalsti – ~30k €/mēn no nodokļu maksātāju naudas. pic.twitter.com/yp0qlBqDBH— Raivis Zeltīts 🇱🇻 🇺🇦 (@RaivisZeltits) August 29, 2025
Zeltīša ieraksts sociālajā tīklā "X" komentāru sadaļā daudzi lietotāji pauda atbalstu viņa pozīcijai. Tika izteikti viedokļi, ka palīdzība būtu jāsniedz tikai vilciena biļešu veidā vai pat vispār jāuzskata šādas izmaksas par "atbalstu agresorvalstij".
Ar savu pieredzi dalījās arī Rīgas domes deputāte Liana Langa. Viņa atgādināja, ka pati zaudējusi bezdarbnieka pabalstu, jo bija saņēmusi 5 eiro honorāru par rakstu, un tai nācies valstij atmaksāt aptuveni 800 eiro. "Lai arī Krievijas pensionāri atmaksā valsts kasē saņemtos pabalstus," uzsvēra Langa.