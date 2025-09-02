VIDEO: pie Ķeguma auto bez vadītāja pie stūres gandrīz notriec velosipēdistu

Pie Ķeguma auto bez šofera gandrīz notriec velosipēdistu.
112
Šodien 10:57
Vakar, 1. septembrī, uz ceļa posma starp Birzgali un Ķegumu velosipēdists piedzīvoja brīdi, kas varēja beigties ar smagu nelaimi. Kāds nekontrolējams auto, pie kura stūres nebija vadītāja, strauji devās tieši virsū velosipēdistam. Pēdējā mirklī viņam izdevās izvairīties, taču automašīna pēc tam ietriecās grāvī, raksta “Sadursme”.
Pēc notikušā velosipēdists sekoja automašīnai, lai pārliecinātos, vai kāds nav cietis. Izrādījās, ka transportlīdzeklī neviena nebija.
Avārija beigusies bez cietušajiem, bet notikušais spilgti atgādina par neparedzamiem brīžiem uz ceļa un nepieciešamību būt modriem ik sekundi.