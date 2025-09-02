Ugunsgrēks Bauskas novadā prasījis divas dzīvības
Šorīt ugunsgrēkā Bauskas novadā gājuši bojā divi cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Plkst.6 glābēji saņēma izsaukumu uz Bauskas novadu, kur dega divstāvu daudzīvokļu dzīvojamās mājas otrais stāvs un jumts 200 kvadrātmetru platībā, kā arī pirmā stāva logi un siena piecu kvadrātmetru platībā.
Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki. Dzēšanas darbu laikā glābēji ēkā atrada divus bojāgājušus cilvēkus.
Plkst.8.50 ugunsgrēks tika lokalizēts un šobrīd turpinās konstrukciju jaukšanas un dzēšanas darbi.
Aizvadītajā naktī plkst.3.17 VUGD saņēma izsaukumu uz Matīsa ielu Rīgā, kur divstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī dega bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens. No notikuma vietas ugunsdzēsēji izglāba vienu cilvēku.
Īsi pēc pusnakts saņemts izsaukums uz Emmas ielu Rīgā, kur upē atradās cilvēks, kurš turējās pie laivu piestātnes metāla konstrukcijām un saviem spēkiem nevarēja izkļūt krastā. Ugunsdzēsēji cilvēku izglāba un nodeva mediķiem.
Savukārt pēc vieniem pēcpusdienā ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Pērkoņu ielu Ventspilī, kur divstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī nepareizas apkures sistēmas ekspluatācijas rezultātā bija izveidojies piedūmojums. Pirms VUGD ierašanās no piedūmotā mājokļa pašvaldības policijas darbinieks izglāba cilvēku, kuru nodeva mediķiem.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 48 izsaukumus - 11 uz ugunsgrēku dzēšanu, 24 uz glābšanas darbiem, bet 13 izsaukumi bija maldinājumi.