“Viņi spēlē interesantu spēli” Arestovičs neviennozīmīgi izsakās par Latvijas politiku krievu valodas jautājumā un izplata melus
Kādreizējais Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska biroja vadītāja padomnieks Oleksijs Arestovičs kritizējis Latvijas valodas politiku, paužot strīdīgus apgalvojumus par krievu valodīgo īpatsvaru Latvijā.
“Latvija spēlē interesantu spēli. Krieviem aizliedz runāt krieviski uz ielām, kas, protams, ir “lieliska ideja”, bet vai būs karš ar Baltijas valstīm ir liels jautājums,” sacīja Arestovičs.
Viņš norādīja, ka Baltijas valstis atrodas riska zonā, un, ja Krievijas vadība uzskatīs karu par savās interesēs esošu, tā to arī sāks.
Arestovičs arī nedroši apgalvoja, ka Latvijā 60% iedzīvotāju ir krievu valodīgie, taču Centrālās statistikas pārvaldes 2022. gada apsekojuma Pieaugušo izglītība dati rāda, ka vairāk nekā pusei jeb 64,3% iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 69 gadiem dzimtā valoda ir latviešu, bet krievu valoda ir tikai 37,7% iedzīvotāju dzimtā valoda.
Īsi pēc Krievijas masveida iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī Oleksijs Arestovičs ātri kļuva par vienu no skaļākajiem konflikta analītiķiem un Ukrainas aizstāvjiem. Kopš tā laika atsevišķi viņa izteikumi un paustie viedokļi ir saniknojuši daļu Ukrainas atbalstītāju un Arestovičs kā viedokļa līderis šobrīd tiek vērtēts atšķirīgi.