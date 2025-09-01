"Māksla tevi grib! Vai tu gribi mākslu?" Jūrmalā notiks provokatīvo mākslas darbu izsole
7. septembrī plkst. 16.00 Jūrmalas muzejā notiks mākslas darbu izsole "Māksla tevi grib! Vai tu gribi mākslu?".
Izsolē piedalās izstāžu “Magnētisms” un Skatiens spogulī” augsti novērtētie mākslinieki ar īpaši izsolei atlasītiem darbiem.
"Ja mākslas darbs ir izcils, nav nozīmes, kad tas radīts – pirms 50 gadiem vai vakar. Māksla dzīves vai darba telpā kļūst ne tikai par jūsu gaumes vizītkarti un estētisku baudījumu, bet arī par smalku prestiža apliecinājumu. Māksla var būt arī rotaļīga, provokatīva un meditatīva. Esi gatavs mākslai!" vēstīts aicinājumā.
Izsoli vadīs aktieris Jānis Kronis, pārvēršot vakaru par lielisku performanci.
Izsolē būs iespējams iegādāties Leonīda Āriņa, Ditas Lūses, Tatjanas Krivenkovas, Olgas Šilovas, Paulas Zariņas-Zēmanes, Aivara Benuža, Aigara Bikšes, Kristiana Brektes, Andra Brežes, Miķeļa Fišera, Andreja Granta, Leonarda Laganovska, Pētera Līdakas, Jāņa Murovska, Andreja Prigičeva, Džemmas Skulmes, Dainas Dagnijas, Dmitrija Tegina darbus.
Klātienē izsoles darbi apskatāmi Jūrmalas muzejā 6. un 7. septembrī
Pasākuma apmeklējums ir bez maksas, ar reģistrāciju. Ir iespējams piedalīties arī telefonsolīšanā.