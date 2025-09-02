Ņujorkas latvieši sakašķējas Latviešu mājas dēļ: tā izlikta pārdošanā
Ņujorkas “Daugavas vanagu” apvienība nolēmusi pārdot savu trīstāvīgo namu Bronksā, kura vietējai latviešu kopienai kalpojusi pusgadsimtu, jo tā vairs neesot rentabla. Savukārt ar “Daugavas vanagiem” nesaistītā latviešu organizācija “LV100NY” to nolēmusi pārpirkt no “vanagiem”. Pašlaik daļa Ņujorkas latviešu vāc ziedojumus, lai no saviem tautiešiem varētu iegādāties šo māju.
Toronto (Kanāda) iznākošā laikraksta “Latvija Amerikā” redaktore Vita Gaiķe Jauns.lv atklāja, ka kašķis ap Ņujorkas Latviešu māju ilgst jau vairākus gadus, bet viņa “sīkumus nezina”. Jauns.lv jautājumus par šī nama likteni uzdeva gan pašreizējai “Daugavas vanagu” Ņujorkas vadībai, gan nodibinājumam “LV100NY”. Atbildes līdz šim esam saņēmuši tikai no “LV100NY”.
Latviešu māja krustcelēs
“LV100NY” pauž, ka līdz ar Ņujorkas Latviešu mājas pārdošanu tiks zaudēta būtiska latvietības saliņa: “Ņujorkas “Daugavas vanagu” apvienība šo namu iegādājās 1974. gadā. Vairāk nekā 50 gadus tas ir bijis latviešu kopienas atbalsta punkts un tikšanās vieta Ņujorkā. Šeit tika godināti kritušie karavīri, koptas tradīcijas, stiprinātas draudzības un senču mantojums nodots nākamībai. Šodien esam nonākuši krustcelēs. Nams tiek pārdots, un līdz ar to mēs varam zaudēt šo latvisko saliņu svešumā. Tomēr mums ir iespēja ne tikai to saglabāt, bet arī piepildīt ar dzīvību un jaunu enerģiju. kur mūsu senā kultūra var tikt jaunatklāta, svinēta un dalīta ar citiem. Ar jūsu atbalstu mēs varam panākt, ka šis nams paliek latviešu spēka un lepnuma apliecinājums.”
Sarunā ar Jauns.lv viens no bezpeļņas organizācijas “LV100NY” dibinātājiem, EHR (Eiropas hitu radio) radiobalss Valdis Čirksts teica: ““Daugavas vanagi” šo māju nolēma pārdot, jo, pirmām kārtām, tā nav rentabla, bet, otrām kārtām, agrāk bija vairāk latviešu, kas tur pulcējās, bet tagad viņu ir mazāk. Jaunie cilvēki nenāk, un nav vajadzības šādu īpašumu uzturēt. Līdz pat nesenam laikam biju “Daugavas vanagu” Ņujorkas valdē – vairāk nekā desmit gadus, bet tad notika pārmaiņas, nāca cita valde, un no “Daugavas vanagiem” aizgāju.”
- Pirms kādiem trim gadiem lasīju, ka “Daugavas vanagi” pauda, ka viņiem neesot plānu pārdot Ņujorkas māju.
- Protams, toreiz arī nevarēja teikt, ka to grasās pārdot. Bet droši zinu, būdams valdē, ka bija cilvēki, kas jau tolaik aktīvi interesējās par mājas pārdošanu. Šī ideja tika kultivēta, un tas bija diezgan nepatīkami. Mēs ticam, ka mājai joprojām jāpaliek latviešiem, un to var uzturēt arī ekonomiski. Nevis vienkārši pārvērst naudu investīcijās un sēdēt “uz kapitāla”.
- Kas tad tajā mājā varētu būt?
- Principā tas pats, kas līdz šim. Tur ir telpas tranzītā esošiem studentiem un viesiem no Latvijas, kur var ilgāk uzturēties par samērīgām cenām. Tāpat ir sabiedriskās telpas latviešu sanākšanām un pasākumiem. Tas viss palīdzētu kopienai saglabāt vietu, kur satikties.
- Par kādu summu ir runa?
- Māja ir novērtēta ap 1,75 miljoniem dolāru (vairāk nekā 1,5 miljoni eiro).
- Un kā šī māja tiek pārdota? Vai tikai latviešiem, vai brīvā tirgū?
- Māja ir izlikta brīvā tirgū. Mēs tikai pieteicām savu kandidatūru. Ir vēl trīs–četri potenciālie interesenti. Mēs esam gatavi uzņemties rūpes, un tāpēc arī vācam ziedojumus. Pašlaik mums ir ap 90% no nepieciešamās summas, bet vajadzīgs - sākuma kapitāls, ko iemaksāt bankai, apmēram 10% no summas. Ir atlicis apmēram mēnesis, lai šo summu savāktu.
- Kas notiks, ja par šo māju kāds solīs vairāk nekā “LV100NY”?
- Tad latvieši šo namu zaudēs. Tas būs vēsturisks posma noslēgums.
- Kur paliks nauda, ko “Daugavas vanagi” iegūs no mājas pārdošanas?
- Tā nonāks viņu kontos un tiks investēta akcijās vai citur ar cerību gūt peļņu. Tas jau būs viņu ziņā, kā līdzekļus izmantot.
- Un ja jūsu organizācijai neizdosies nopirkt māju – kur paliks saziedotā nauda?
- Tas ir skaidri norādīts mūsu ziedojumu lapā. Ja māju neiegādāsimies, ziedotāji varēs pieprasīt naudu atpakaļ. Ja kāds nepieprasīs, līdzekļus novirzīsim labdarībai – piemēram, autisma bērnu skolai Latvijā vai citām mūsu atbalstītajām iestādēm.
- Cik daudz vispār Ņujorkā ir latviešu?
- Grūti pateikt. Ir vairākas kategorijas – vecākās paaudzes cilvēki, kas Otrā pasaules kara beigās devās bēgļu gaitās, un viņu bērni. Bet ir tikai neliels skaits, kas aktīvi iesaistās latviskos pasākumos. jo darbs, kas jāiegulda, bieži ir grūts un nepateicīgs.
- Un ko par visu šo epopeju ap mājas pārdošanu saka paši “Daugavas vanagi”?
- Mums ar viņiem nav labu attiecību. Viņu ienākšana un varas pārņemšana šeit bija ļoti diskutabla, par to varētu pat veselu grāmatu sarakstīt. Mums viss ir protokolēts.
Ņujorkas “Daugavas vanagu” šķelšanās
Par šo “varas pārņemšanu” 2023. gadā ““Daugavas vanagu” trauksmes cēlāju grupas” vārdā Nellija Pagraba, Aira Semerikova un Gilberts Kusiņš rakstīja Austrālijā iznākošajā avīzē “Latvietis”: “Īsumā aprakstīsim esošo situāciju un faktus, kas noveduši pie tā, ka Ņujorka var palikt bez sava Latviešu nama. 2022. gada 24. aprīlī notika gadskārtējā “Daugavas vanagu” biedru kopsapulce. Sēdes laikā notika, mūsuprāt, nelikumīga, uz statūtiem nebalstīta iepriekšējās valdes atlaišana un steidzīga jaunas valdes ievēlēšana. Šeit būtiski piebilst, ka „jaunā valde“ tika ievēlēta ar krietnu balsu pārsvaru, bet būtiskākais ir tas, ka šis pārsvars tika nodrošināts ar no malas pieaicinātā Ņujorkas deju kolektīva palīdzību. Šie jaunie biedri nobalsoja par to, lai tiek atlaista iepriekšējā valde.”
Ņujorkas Latviešu mājas saglabāšanas akcijas iniciatori uzskata: “Vai varam ar vieglu roku aizslaucīt šeit, šajā ēkā pusgadsimtu koptās latviskās vērtības? Svešumā sarakstītās grāmatas, uzgleznotās gleznas, dziedātās dziesmas un ieguldīto darbu? Šeit pusgadsimta garumā ir pat izauguši Latvijas bērzi. Vai ļausim tos nocirst? Šis ir patiesi vienīgais latviešu centrs Ņujorkā, kas ir vienmēr atvērts un pieejams tautiešiem. Šeit ir iespējams tikties neformāli, bez piesaistes interešu vai hobiju grupām, iepazīties, parunāt latviski, rast domubiedrus un svinēt svētkus; vieta, kur latviešiem būt, kur kopt latvisko, sniegt palīdzīgu roku tautiešiem. Latviešu centri pamazām izzūd. Kāpēc tagad? Ikdienā uzturot šo namu un runājot ar cilvēkiem, kuri šeit ir raduši piestātni, šāda centra esamības nepieciešamība ir acīmredzama. Cilvēki ir kļuvuši mobilāki, ceļo vairāk, interesējas par starptautiskajiem sakariem un biznesa iespējām, piedalās starptautiskajās izglītojošās programmās un konferencēs, tāpēc šāda nama iespējas ir jāpaplašina!”
Savukārt “Daugavas vanagu” ASV organizācija sociālajos tīklos paziņojusi: “Nupat sastapān feisbuka postingu naudas vākšanai “izglābt” Ņujorkas DV apvienības namu. “Daugavas vanagu” organizācijai nav sakaru ar “LV100NY” ne zemes valdes, ne Ņujorkas apvienības līmeņos. Augšminētā ēka ir “Daugavas vanagu” Ņujorkas apvienības īpašums – tās valdei ir skaidra teikšana par ēkas lietošanu. Nezinām kādam nolūkam vāc naudu – nezinām kura rokās nauda nonāks.” Te gan jāpiebilst, ka šai ierakstā nekas nav teikts par iespējamo mājas pārdošanu vai tās saglabāšanu tautiešu vajadzībām.