Rīgas Krievu teātrī pirmizrādi piedzīvos iestudējums "Seši Šerloki" Golomazova režijā
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī šodien pirmizrādi piedzīvos režisora Sergeja Golomazova iestudējums "Seši Šerloki", kas veidots pēc vairāku Artura Konana Doila detektīvstāstu motīviem, informēja teātra pārstāve Madara Spēlmane.
Iestudējums veidots kā sešu detektīvstāstu kaleidoskops - katrs ar savu noskaņu, tempu un Holmsa interpretāciju. "Seši Šerloki" iecerēta kā detektīvspēle visai ģimenei. Iestudējums būs piemērots gan pieaugušajiem, gan jaunākajai paaudzei, sola izrādes iestudētāji.
Radošo komandu režisora Golomazova vadībā veido lugas scenogrāfs Mihails Kramenko, kostīmu māksliniece Valentīna Začiņajeva, horeogrāfs Artūrs Skuteļskis un gaismu mākslinieks Maksims Ustimovs. Dramatizējuma autori ir Golomazovs un Līna Ovčiņņikova.
Iestudējumā lomas atveido Šamils Hamatovs, Jevgēņijs Proņins, Jekaterina Frolova, Volodimirs Gorislavecs, Veronika Plotņikova, Vadims Grosmans, Dmitrijs Jegorovs, Dmitrijs Palēs, Oļegs Teterins, Gaļina Rosijska, Jevgeņijs Čerkess, Natālija Živeca, Jūlija Berngardte, Adriana Tatjana Začeste, Jeļena Sigova, Jurijs Kušpelo, Mihails Širjajevs.