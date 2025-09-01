Krāslavas pagastā autovadītājs iebrauc kokā un iet bojā.
112
Šodien 08:52
Krāslavas pagastā autovadītājs iebrauc kokā un iet bojā
Krāslavas novada Krāslavas pagastā svētdien kāds autovadītājs iebraucis kokā un gājis bojā, pavēstīja Valsts policija.
Kā informē policija, svētdienas rītā automašīnas "Toyota" vadītājs, iespējams, netika galā ar transportlīdzekļa vadāmību, nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca kokā. Ceļu satiksmes negadījumā vadītājs gāja bojā.
Valsts policijā izmeklē negadījuma apstākļus.
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 92 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 10 personas un viena gājusi bojā. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 492 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 271 par ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu.
Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākti divi administratīvo pārkāpumu procesi un pieci kriminālprocesi.