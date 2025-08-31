Kurzemes apgabaltiesā skatīs bijušā Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča Covid-19 vakcinācijas sertifikāta viltojuma lietu
Kurzemes apgabaltiesa 8.decembrī plkst.10 plāno sākt skatīt bijušā Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru viņam par viltota Covid-19 vakcinācijas sertifikāta iegādi piespriests sabiedriskais darbs uz 350 stundām, liecina tiesu kalendārs. Iepriekš bija plānots, ka lietu skatīs Rīgas apgabaltiesā, bet ievērojot tiesas sastāva tiesnešu noslodzi citā krimināllietā, šajā lietā noteiktā tiesas sēde tika noņemta no izskatīšanas un lieta tika nodota citai tiesai.
Ilmārs Rimšēvičs tiesā
Rimšēvičam apsūdzības celtas par prettiesiska labuma nodošanu personai, lai, neveicot vakcināciju, saņemtu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu, un par šī sertifikāta izmantošanu.
Saskaņā ar apsūdzību, viņš ar starpnieku nodevis 400 eiro kādai personai, kuras pilnvarās bija veikt valsts apmaksātu vakcināciju un vakcinācijas fakta dokumentēšanu, lai tā veiktu darbības, kuru rezultātā e-veselības sistēmā varētu iegūt digitālo Covid-19 sertifikātu.
Rezultātā e-veselības sistēmā tika ievadīta nepatiesa informācija par to, ka Rimšēvičs it kā ir vakcinēts pret Covid-19. Apzinoties, ka vakcinācijas sertifikāts ir viltots, viņš to izmantojis un brīvi pārvietojies Covid-19 infekcijas izplatības laikā.
LTV raidījums "De facto" iepriekš vēstīja, ka Rimšēviča krimināllietā par viltota Covid-19 vakcinācijas sertifikāta iegādi iesaistīta arī mediķe, skolotājs-kovidskeptiķis un nu jau mirusi dzimtsarakstu nodaļas vadītāja.
Rimšēvičs savu vainu neatzīst un apgalvo, ka ir vakcinējies. To, pēc viņa aizstāvības vārdiem, apliecinot analīzes, kas rādot, ka Rimšēvičam esot antivielas gan pēc Covid-19 pārslimošanas, gan pēc vakcinācijas.
Lieta izdalīta no apjomīgāka procesa, kurā bija iesaistīta sertifikātu tirgotāju grupa - ārsta palīdze, viņas paziņu ģimene un vairāki šāda pakalpojuma saņēmēji.