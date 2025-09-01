Rasts risinājums 2026. gadā nepalielināt preses izdevēju izmaksas par abonētās preses piegādi
Latvijas Preses izdevēju asociācija, kas pārstāv vairāk nekā 90% no visiem drukātās preses nozares dalībniekiem, pauda kategorisku iebildumu pret nesen sagatavoto preses piegādes tarifu paaugstinājuma plānu. Plānotās izmaiņas rezultētos ar faktisko piegādes izmaksu pieaugumu izdevējiem vidēji par 30%, bet dažos segmentos – īpaši reģionālajai presei – pat virs 70%.
Lai nepieļautu dramatisko izmaksu kāpumu 2026. gadam, kā rezultātā tiktu sagrauta izstrādātā preses atbalsta un piegādes finansēšanas sistēma, kā arī apdraudēta drukātās preses izdevējdarbība Latvijas Republikā, 2025. gada 26. augustā norisinājās atbildīgo amatpersonu un preses izdevēju tikšanās par abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu apmaksas jautājumiem.
Sanāksmē ar preses izdevējiem piedalījās un savu redzējumu pauda Satiksmes ministrs A.Švinka ar atbildīgajiem ministrijas pārstāvjiem, tāpat Kultūras ministrijas un VAS “Latvijas Pasts” pārstāvji.
Tikšanās rezultējās ar vienošanos, ka 2026. gadā netiks palielinātas preses izdevēju izmaksas par abonētās preses piegādi, saglabājot tās 2025. gada līmenī. Tāpat Satiksmes ministrija divu nedēļu laikā apņēmās sagatavot un virzīt apstiprināšanai priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 463 “Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu apmaksas kārtība”, nosakot tādas proporcijas no tarifa, lai preses izdevējiem 2026. gadā nepalielinātos izmaksas.
Latvijas Preses izdevēju asociācija izsaka pateicību ministru prezidentei Evikai Siliņai, tāpat koalīcijas partijām par nekavējošu un produktīvu iesaisti problēmas risināšanā, kas rezultējās izdevējiem kritiski svarīgu lēmumu pieņemšanā. Preses izdevējdarbība – it īpaši reģionālā – nav tikai komercdarbība. Tā ir neatņemama Latvijas demokrātijas, sabiedrības saliedētības un valsts drošības sastāvdaļa. Šobrīd – laikā, kad informatīvo telpu apdraud ārēja ietekme un dezinformācija, valsts atbildībai ir jābūt nevis nominālai, bet reālai – nodrošinot pasta pakalpojuma sniegšanu iedzīvotājiem par pieņemamu cenu.