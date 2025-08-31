Deputāti vērtēs sabiedriskā transporta biļešu sistēmu
Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē trešdien, 3.septembrī, paredzēts spriest par sabiedriskā transporta biļešu sistēmu, liecina komisijas sēdes darba kārtība.
Komisijas sēdē paredzēts runāt par biļešu papildu reģistrāciju pasažieru vilcienos, uz pasažieru ērtībām orientētas sistēmas veidošanu, vienoto Rīgas sabiedriskā transporta biļeti.
Uz komisijas sēdi aicināti Satiksmes ministrijas, AS "Pasažieru vilciens", VSIA "Autotransporta direkcija", pašvaldības SIA "Rīgas satiksme", SIA "CODEX", SIA "Business Instruments", SIA "Efumo SSC", SIA "Mobilly" un Valsts kontroles pārstāvji.
Paredzēts, ka komisijas sēde sāksies plkst.12. Jau ziņots, ka ieviesta "Rīgas satiksmes" un "Pasažieru vilciena" vienotā biļete, kuras cena ir divi eiro un ko var izmantot braucieniem gan Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā, gan vilcienos Rīgas teritorijā jeb dzelzceļa maršrutu A zonā, tostarp savienotajos reisos šajā zonā.
Biļete pieejama tikai digitālā formātā - PV mobilajā lietotnē "Vivi Latvija" un mājaslapā "vivi.lv".