Ārlietu ministre darba vizītē apmeklēs Slovēniju
No svētdienas, 31.augusta, līdz otrdienai, 2.septembrim, ārlietu ministre Baiba Braže (JV) darba vizītē apmeklēs Slovēniju, informēja Ārlietu ministrija (ĀM).
Vizītes laikā Braže tiksies ar Slovēnijas ārlietu ministri Tanju Fajonu un piedalīsies Bledas Stratēģiskajā forumā ("Bled Strategic Forum").
Ar Slovēnijas ārlietu ministri plānots pārrunāt aktuālos divpusējo attiecību un Eiropas Savienības dienaskārtības jautājumus, drošības un aizsardzības sadarbības jautājumus NATO, atbalstu Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju, kā arī Latvijas gatavošanos dalībai ANO Drošības padomē.
Bledas Stratēģiskais forums ir viena no vadošajām Eiropas drošības platformām, kas nodrošina iespēju tikties ar virkni citu valstu ārlietu ministriem un augsta līmeņa amatpersonām, informē ĀM.
Ārlietu ministre piedalīsies paneļdiskusijā "Ukraine: Long road to peace" ("Ukraina: garais ceļš uz mieru"), kurā diskutēs par nepieciešamību kāpināt spiedienu uz Krieviju un turpināt sniegt visaptverošu atbalstu Ukrainai.